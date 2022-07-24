الأحد 24 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 بالرقم للمدارس الحكومية العربية والتجريبية لغات

رياض الأطفال
رياض الأطفال
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تصدرت نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 للمدارس الحكومية العربية والتجريبية والرسمية للغات قائمة بحث الآلاف من أولياء الأمور خلال الفترة الحالية بعد إغلاق باب التقديم الإلكتروني عبر موقع مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبدء إعلان نتيجة التقديم في مرحلة رياض الأطفال بالمدارس.

 

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022

وقال مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 والقبول في الصف الأول الابتدائي ظهرت للمتقدمين للمدارس العربية فقط.

 

وأضاف المصدر أن نتيجة القبول في رياض الأطفال بالمدارس الحكومية لن يظهر مرة واحدة، وإنما على فترات عبر موقع وزارة التربية والتعليم.
 

وعن موعد ظهور نتيجة قبول رياض الأطفال بالمدارس التجريبية والرسمية للغات ومتميز، أكد أنها لم تظهر بمحافظتي الجيزة والقاهرة حتى الآن، ومن المتوقع إعلان نتيجة قبول المرحلة الأولى خلال شهر أغسطس المقبل.

 

رابط نتيجة تقديم رياض الأطفال 2022

ويرصد "الدستور" خطوات استخراج نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كما هو موضح في السطور التالية:

  • تسجيل الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم لتقديم رياض الأطفال "هنا".
  • كتابة الرقم القومي الخاص بولى الأمر.
  • تسجيل كلمة المرور وهي التي يقوم بها ولي الأمر بكتابتها أثناء إنشاء الحساب الخاص بهم.
  • اضغط على زر “تسجيل دخول”.
  • وتتضمن نتيجة القبول ااسم المدرسة وتظهر نتائج تنسيق كود التلميذ والرقم القومي للتلميذ واسمه.

رابط الاستعلام عن تقديم الأزهر رياض الأطفال 2022-2023

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نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 القاهرة

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 بالرقم القومي

مستندات تقديم رياض الأطفال 2022

وبعد استخراج نتيجة التقديم للطالب يجب أن يتوحه ولي الأمر إلى المدرسة لاستيفاء كافة الأوراق المطلوبة للتقديم إلى أن يلحق نجله بها، والتي تتمثل فيما يلي:- 
نسخة من الاستمارة الخاصة بالتقديم الإلكتروني.

  • 8 صور شخصية للطالب تكون مقاس بنسبة 4×6.
  • أصل ونسخة من شهادة الميلاد وتكون شهادة كمبيوتر حديثة.
  • نسخة من بطاقة الرقم القومي وتكون سارية سواء كانت للأب والأم.
  • تقديم إيصال خدمات موثق، مثل نسخة من إيصال كهرباء أو نسخة من مياه، لتأكيد محل السكن.
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