الأحد 24 يوليو 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1444 ورسائل التهنئة بالعام الهجرى الجديد 

رأس السنة الهجرية
رأس السنة الهجرية
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تصدر موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1444 في مصر قائمة بحث الكثير من المواطنين عبر محرك جوجل العالمي بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر ذي الحجة 1443 وترحيل موعد الإجازات الرسمية من قبل مجلس الوزراء إلى نهاية الأسبوع في حالة ورودها خلال منتصفه.

 

موعد رأس السنة الهجرية 1444

ويحل موعد رأس السنة الهجرية 1444 ليلة الجمعة 29 يوليو، فيما تحل غرة شهر محرم يوم السبت 30 يوليو 2022، وفقا للحسابات الفلكية التى يُجريها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية.

 

ومن المتوقع أن يُولد هلال شهر محرم 1444، معلنا موعد بداية العام الهجري الجديد، بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 56 مساءَ بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من ذي الحجة 1443هـ الموافق 28/7/2022م (يوم الرؤية).

 

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2022

ويحل موعد إجازة تمنح الحكومية اليوم الأول من شهر محرم إجازة رسمية كل عام مدفوعة الأجر لموظفي الحكومة والعاملين في القطاعين العام والخاص.

ويوافق يوم السبت المقبل 30 يوليو 2022 أول أيام السنة الهجرية الجديدة وأول أيام شهر محرم، وفقا للحسابات الفلكية.
 

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1444 للعاملين بالقطاعين الخاص والحكومي

موعد ليلة رأس السنة الهجرية 1444 والإجازات الرسمية فى 2022

ميعاد إجازة رأس السنة الهجرية 2022

أفضل الأدعية الصباحية ليوم 21 من ذى الحجة 1443

رسائل تهنئة السنة الهجرية الجديدة 1444

  • راحت سنة بكل ما فيها وجتنا سنة وش يا ترى فيها لكن أكيد إنت أغلى وأحلى ما فيها
  • أهديك الورد وألوانه، وأرسل جواب أنت عنوانه، وأهنيك بقدوم عام 1444 وأيامه.
  • كل عام والخير دربك وممشاك، والبسمة دوم ما تفارق شفاك، وجنة ربي سكناك.
  • كل عام وأنت لربك طائع ولنبيك تابع ولإخوانك نافع ولدينا رافع وللجنة طامع.
  • أعذب تهنئة لأعذب إحساس، يا اللي غلاك ما له قياس، كل عام وأنت أسعد ناس.
  • تهنئة من الوريد إلى الوريد، وقبل الزحمة والمواعيد كل عام وأنت سعيد.
  • عدد ورق الشجر وعدد رمش البصر أهنيك قبل البشر 1444.
  • لأحلى قمر عطر وزهر،مع كرت يقول سنة سعيدة يا أحلى البشر.
إجازة رأس السنة الهجرية 1444 رأس السنة الهجرية جامعة حلوان غرة شهر محرم رسائل تهنئة السنة الهجرية الجديدة 1444

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وائل لطفي

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