موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1444 ورسائل التهنئة بالعام الهجرى الجديد 

تصدر موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1444 في مصر قائمة بحث الكثير من المواطنين عبر محرك جوجل العالمي بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر ذي الحجة 1443 وترحيل موعد الإجازات الرسمية من قبل مجلس الوزراء إلى نهاية الأسبوع في حالة ورودها خلال منتصفه.

موعد رأس السنة الهجرية 1444

ويحل موعد رأس السنة الهجرية 1444 ليلة الجمعة 29 يوليو، فيما تحل غرة شهر محرم يوم السبت 30 يوليو 2022، وفقا للحسابات الفلكية التى يُجريها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية.

ومن المتوقع أن يُولد هلال شهر محرم 1444، معلنا موعد بداية العام الهجري الجديد، بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 56 مساءَ بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من ذي الحجة 1443هـ الموافق 28/7/2022م (يوم الرؤية).

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2022

ويحل موعد إجازة تمنح الحكومية اليوم الأول من شهر محرم إجازة رسمية كل عام مدفوعة الأجر لموظفي الحكومة والعاملين في القطاعين العام والخاص.

ويوافق يوم السبت المقبل 30 يوليو 2022 أول أيام السنة الهجرية الجديدة وأول أيام شهر محرم، وفقا للحسابات الفلكية.



رسائل تهنئة السنة الهجرية الجديدة 1444