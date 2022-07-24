موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1444 ورسائل التهنئة بالعام الهجرى الجديد
تصدر موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1444 في مصر قائمة بحث الكثير من المواطنين عبر محرك جوجل العالمي بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر ذي الحجة 1443 وترحيل موعد الإجازات الرسمية من قبل مجلس الوزراء إلى نهاية الأسبوع في حالة ورودها خلال منتصفه.
موعد رأس السنة الهجرية 1444
ويحل موعد رأس السنة الهجرية 1444 ليلة الجمعة 29 يوليو، فيما تحل غرة شهر محرم يوم السبت 30 يوليو 2022، وفقا للحسابات الفلكية التى يُجريها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية.
ومن المتوقع أن يُولد هلال شهر محرم 1444، معلنا موعد بداية العام الهجري الجديد، بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 56 مساءَ بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من ذي الحجة 1443هـ الموافق 28/7/2022م (يوم الرؤية).
موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2022
ويحل موعد إجازة تمنح الحكومية اليوم الأول من شهر محرم إجازة رسمية كل عام مدفوعة الأجر لموظفي الحكومة والعاملين في القطاعين العام والخاص.
ويوافق يوم السبت المقبل 30 يوليو 2022 أول أيام السنة الهجرية الجديدة وأول أيام شهر محرم، وفقا للحسابات الفلكية.
رسائل تهنئة السنة الهجرية الجديدة 1444
- راحت سنة بكل ما فيها وجتنا سنة وش يا ترى فيها لكن أكيد إنت أغلى وأحلى ما فيها
- أهديك الورد وألوانه، وأرسل جواب أنت عنوانه، وأهنيك بقدوم عام 1444 وأيامه.
- كل عام والخير دربك وممشاك، والبسمة دوم ما تفارق شفاك، وجنة ربي سكناك.
- كل عام وأنت لربك طائع ولنبيك تابع ولإخوانك نافع ولدينا رافع وللجنة طامع.
- أعذب تهنئة لأعذب إحساس، يا اللي غلاك ما له قياس، كل عام وأنت أسعد ناس.
- تهنئة من الوريد إلى الوريد، وقبل الزحمة والمواعيد كل عام وأنت سعيد.
- عدد ورق الشجر وعدد رمش البصر أهنيك قبل البشر 1444.
- لأحلى قمر عطر وزهر،مع كرت يقول سنة سعيدة يا أحلى البشر.