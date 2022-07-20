الأربعاء 20 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أفضل الأدعية الصباحية ليوم 21 من ذى الحجة 1443

دعاء الصباح
دعاء الصباح
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تتصاعد حدة البحث عن دعاء الصباح عبر محرك جوجل، خاصة وقت الشروق يوميا؛ لرغبة المواطنين في تكرار الأدعية المستحابة في هذا التوقيت، وخاصة اليوم 21 يوليو 2022 الموافق 21 من ذى الحجة 1443.

يستعرض "الدستور"، من خلال هذا التقرير، الأدعية التي من الممكن تكرارها من وقت الشروق إلى قبيل أذان الظهر بقليل.

دعاء الصباح

اللّهمّ بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك النّشور.
سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته.
اللّهمّ عافني في بدني ، اللّهمّ عافني في سمعي، اللّهمّ عافني في بصري، لا إله إلاّ أنت.
اللّهمّ إنّي أعوذبك من الكفر، والفقر، وأعوذبك من عذاب القبر لا إله إلاّ أنت.
أعوذ بكلمات اللّه التّامّات من شرّ ما خلق.
اللّهمّ صلّ وسلّم وبارك على نبيّنا محمّد.
اللّهمّ إنّا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئًا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه.
اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الهمّ والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدّين، وقهر الرّجال.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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