سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 24 يوليو 2022 فى البنوك

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري يؤثر بالتبعية على أسعار باقي السلع إما بالسلب أو الإيجاب ويعد الارتفاع المسبوق الذي نعاصره في سعر الدولار جراء الحرب الروسية الأوكرانية ورفع سعر الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي وتبعها رفع الفائدة من جانب عدد من البنوك المحلية حول العالم ومنها البنك المركزي المصري ومازال الدولار الأمريكي يتذبذب صعودًا وهبوطًا كل يوم في عمليات البيع والشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 24 يوليو 2022

الجدير بالذكر أن سعر الدولار اليوم الأحد 24 يوليو 2022 حافظ على مستواه مقابل الجنيه المصري مساء اليوم ليسجل 18.88 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، بالبنوك المصرية الحكومية والخاصة والبنوك الأجنبية، وبعدد من شركات الصرافة بالسوق المحلية، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك التي تستأنف عملها اليوم الأحد.

ويتصدر البحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه محركات البحث العالمية وتقدم “الدستور” خدمة يومية لقرائها بأسعار صرف الدولار وفق عدد من البنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري الأحد 24 يوليو

استقر سعر الدولار في البنك الاهلي المصري أمام الجنيه، عند 18.89 للشراء، و18.95 للبيع، والبنك الأهلي من أكبر البنوك الحكومية العاملة في مصر.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر الأحد 24 يوليو

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر أمام الجنيه المصري، وهو من البنوك الحكومية الكبرى في مصر، 18.89 للشراء، و18.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB الأحد 24 يوليو

استمر سعر الدولار في استقراره أمام الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي «CIB، أحد أكبر البنوك الخاصة، وسجل 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد الأحد 24 يوليو

حافظ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه، في بنك المصرف المتحد على مستواه عند سعر 18.89 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر الأحد 24 يوليو

استقر سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه، في بنك بلوم مصر عند 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك إيجي بنك EGBANK الأحد 24 يوليو

أما في بنك إيجي بنك EGBANK، فوصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى 18.94 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي القطري QNB الأحد 24 يوليو

بلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، في البنك الأهلي القطري QNB نحو 18.90 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي الأحد 24 يوليو

في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل الدولار اليوم مقابل الجنيه، سعر 18.94 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي الأحد 24 يوليو

في البنك العربي الأفريقي الدولي بلغ الدولار اليوم أمام الجنيه 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.