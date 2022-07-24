الأحد 24 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الذهب فى مصر اليوم الأحد 24 يوليو 2022 بسوق الصاغة

سعر الذهب
سعر الذهب
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سعر الذهب من الأمور التي تشغل المصريين يوميًا على أكثر من مستوى، فهو زينة وخزينة ووعاء آمن للاستثمار في ظل ما يشهده العالم من أزمة اقتصادية طاحنة علاوة على الموجة الارتدادية لفيروس كورونا وتأثيره على حركات المال والتداول مما يجعل صغار المستثمرين يدخروا أموالهم في الذهب.

سعر الذهب اليوم الأحد 24 يوليو 2022

وهنا حالة من الترقب والهدوء في سعر الذهب اليوم الأحد 24 يوليو 2022 عالميا نتيجة إغلاق البورصة العالمية للمعادن وتوقف التداولات للإجازة الأسبوعية، بعد أن سجلت الأسعار قفزة ملحوظة في آخِر أيام التداول الأسبوعية، قبل أن تحافظ أسعار الذهب اليوم في مصر أمس  السبت 23-7-2022 خلال تداولات اليوم المسائية بكل محالّ الصاغة على مستوى الجمهورية.

شعبة الذهب: الذهب في مصر يشهد استقرارًا واعدًا 

ووفقا لشعبة الذهب فإن سعر الذهب في مصر لم يشهد أي تغيير مقارنة بسعره منذ أسبوع، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا مصر نحو 988 جنيهاً للجرام، وهي أسعاره خلال تعاملات صباح اليوم الأحد 24 يوليو 2022 غير متضمنة المصنعية، والتي تزداد كلما ازداد تشكيل القطعة وأعمال التزيين فيها.

وفي التقرير التالي ترصد “الدستور" أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الأحد 24 يوليو 2022 في ظل الخدمات التي يقدمها للقراء بشكل يومي.

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سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر الأحد 24 يوليو 2022

أوضحت  شعبة الذهب أن سعر جرام الذهب عيار 24  سجل ثبات ملحوظ، خلال التعاملات اليوم الأحد 24 يوليو 2022  عند مستوي 1130 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر؛ لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار21 في مصر الأحد 24 يوليو 2022

وواصل سعر جرام الذهب عيار 21 استقراره خلال تداولات اليوم بعد صعوده صباحًا ، ويبلغ 988 جنيهاً للجرام؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر الأحد 24 يوليو 2022

كما حافظ سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة على مستوياته التى سجلها صباحاً ليبلغ 847 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 24 يوليو 2022 

فيما أوضحت أن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر استقر ليبلغ نحو 7904 جنيهات، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24  اليوم الأحد 24 يوليو 2022

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35030 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.130 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

كما أن سعر أوقية الذهب شهد استقرار عالميًّا في التعاملات اليوم، ليبلغ 1726 دولارًا للأوقية في بورصة المعادن.

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