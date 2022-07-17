سعر الذهب فى مصر والدول العربية اليوم الأحد 17 يوليو 2022

سعر الذهب من الأمور المهمة التي تشغل المواطنين سواء الراغبين في الاستثمار أو المقبلين على الزواج، فالذهب زينة وخزينة ووعاء آمن للادخار، وقد استقر سعر الذهب السبت 16 يوليو 2022 في مصر في ختام التعاملات المسائية، بعد أن استقر الذهب عيار 21، والذي يقيس متوسط سعر الذهب في السوق المحلية عند 990 جنيهًا، وجاء هذا الاستقرار نتيجة الاستقرار العالمي لأسعار الذهب، حيث يعتبر أمس السبت 16 يوليو 2022، هو الإجازة الرسمية للبورصة العالمية، وكل سبت يشهد الاستقرار ذاته نتيجة وقف التداول.

سعر الذهب اليوم في مصر 17 يوليو 2022

ويتوقع مع عودة الجهاز المصرفي للعمل صباح الأحد 17 يوليو 2022، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك والتي بدأت الجمعة 8 من يوليو الجاري.

استقرار سعر الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل الذهب عيار 24 نحو 1131 جنيهًا، «بيع»، و1125 جنيهًا «شراء».

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل عيار 21 نحو 990 جنيهًا «بيع»، و985 جنيهًا «شراء».

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل عيار 18 سعر 848 جنيهًا «بيع»، و844 جنيهًا «شراء».

سعر الذهب عالميًا

استقرت أسعار الذهب في السوق العالمية، حيث استقرت العقود الفورية على الانخفاض بنسبة 0.13%، لتسجل الأوقية نحو 1707.70 دولارًا، فيما استقرت العقود الآجلة على الارتفاع بنسبة 0.70%، لتسجل الأوقية نحو 1706.50 دولار.

سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 17 يوليو 2022 :

سجل عيار 24 نحو 207.04 ريال.

سجل عيار 21 نحو 181.61 ريال.

سجل عيار 18 نحو 155.28 ريال..

سعر الذهب في الإمارات الأحد 17 يوليو 2022

سجل عيار 24 نحو 202.05 درهم.

سجل عيار 21 نحو 177.19 درهم.

سجل عيار 18 نحو 151.88 درهم.

سعر الذهب في الكويت الأحد 17 يوليو 2022

سجل عيار 24 نحو 16.98 دينار.

سجل عيار 21 نحو 14.85 دينار.

سجل عيار 18 نحو 12.73 دينار.

سعر الذهب في أمريكا السبت الأحد 17 يوليو 2022

سجل عيار 24 نحو 55.10 دولار.

سجل عيار 21 نحو 48.21 دولار.

سجل عيار 18 نحو 41.33 دولار.