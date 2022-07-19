سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022 فى مصر وعدد من الدول

في الأيام الأخيرة حملت أخبار سارة للمنشغلين بسوق الذهب حيث انخفضت أسعار الذهب بشكل مفاجئ على مدار عدة أيام متتالية ، بعد أن سجلت أول انخفاض لها في تعاملات منتصف اليوم السبت الماضي ، واستمرت موجات الانخفاض ليصل ذهب عيار 21 الذي يقيس مستويات سعر الذهب لأدنى مستوياته خلال أسبوع.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022

ويكثر البحث عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022، مما يجعله يتصدر محركات البحث العالمية جوجل وتويتر حيث يرغب شريحة كبيرة من المصريين استغلال هذا الانخفاض لشرائه كونه زينة وخزينة ووعاء آمن للاستثمار على عكس العملات.

وفي السطور الأتية يقدم “الدستور” سعر الذهب ضمن التحديثات التي يقدمها للقراء والتحديثات اليومية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

وانخفض سعر الذهب مجددًا اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022 داخل سووق الصاغة المصرية في بداية التعاملات، ليسجل ذهب عيار 21 سعر 975 جنيها، فيما سجل ذهب عيار 24 سعر 1114.25 جنيه، كما سجل ذهب عيار 18 سعر835.75 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب 7800 جنيه.

وكانت تشهد أسعار الذهب حالة من الاستقرار بالتزامن مع إجازة البورصة العالمية، ليسجل ذهب عيار 21 سعر 990 جنيها، فيما سجل ذهب عيار 24 سعر 1132 جنيها، كما سجل ذهب عيار 18 سعر 848.5 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب 7920 جنيها.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 يوليو في السوق العالمية

ومع العلم أن السعر العالمي اليوم الثلاثا قد سجل ارتفاعًا طفيفًا، في العقود الفورية بنسبة 0.49 %، لتسجل الأوقية سعر 1716.12 دولار، فيما ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 0.54 % لتسجل سعر 1712.85 دولار أمريكي.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 يوليو في الدول العربية

وينشغل عدد من المصريين بسعر الذهب في الدول العربية ولا سيما السعودي لاقتناص الفرصة والشراء أثناء عودة الحجيج من الأراضي المقدسة إلى مصر.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022 في السعودية

سعر الذهب عيار 24 يسجل 206.91 ريال.

سعر الذهب عيار 21 يسجل 181.05 ريال.

سعر الذهب عيار 18 يسجل 155.81 ريال.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 يوليو في الإمارات

سعر الذهب عيار 24 يسجل 202.56 درهم.

سعر الذهب عيار 21 يسجل 177.24 درهم.

سعر الذهب عيار 18 يسجل 151.92 درهم.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 يوليو في الكويت

سعر الذهب عيار 24 يسجل 16.98 دينار.

سعر الذهب عيار 21 يسجل 14.86 دينار.

سعر الذهب عيار 18 يسجل 12.73 دينار.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء19 يوليو في أمريكا

وينشغل المصريين في سعر الذهب في الولايات المتحدة خاصة مع استقرار سعر الدولار في مصر

سعر الذهب اليوم في أمريكا عيار 24- 55.11 دولار.

سعر الذهب اليوم في أمريكا عيار 21- 48.22 دولار.

سعر الذهب اليوم في أمريكا عيار 18- 41.33 دولار.