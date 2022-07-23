التحريات: السرعة الزائدة وراء تصادم أتوبيس وسيارة نقل بطريق السويس

تسلمت نيابة القاهرة الجديدة، التحريات الأولية لحادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل أعلى طريق السويس الصحراوي، مما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 23 آخرين.

وأكدت التحريات أن السرعة الزائدة تسببت في الحادث بشكل مبدئي واختلال عجلة قيادة السيارة النقل فاقم من المشكلة.

ولقى عامل مصرعه، وأُصيب 23 آخرين إثر تصادم أتوبيس بسيارة نقل أعلى طريق السويس الصحراوى، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من القاهرة اتجاه الأقاليم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة بطريق السويس الصحراوي بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص، تبيَّن وقوع حادث تصادم أتوبيس يستقله عمال بسيارة نقل أعلى طريق السويس الصحراوى مما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 23 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.