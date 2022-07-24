دراسة: استهلاك القهوة المعتدل «3-4 أكواب في اليوم» ربما لا يكون ضارًا

أشارت دراسة جديدة إلى أن الإسبريسو له نصيبه العادل من الفوائد الصحية، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول.

ومن المثير للاهتمام أن القهوة المغلية لها تأثيرات مماثلة على كلا الجنسين، في حين أن القهوة المفلترة تزيد من مستويات الكوليسترول لدى النساء ولكن ليس لدى الرجال، وفقًا لموقع "thesun".

واستندت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Open Heart، إلى بيانات من أكثر من 21000 شخص تزيد أعمارهم عن 40 عامًا من ترومسو في النرويج، وهي الدولة التي لديها ثاني أعلى استهلاك للقهوة في العالم.

وطور الباحثون دليلاً شاملاً للعلاقة بين أنواع مختلفة من استهلاك القهوة وكوليسترول الدم - والذي يمثل كمية الكوليسترول في دم الفرد.

سُئل المشاركون عن عدد أكواب القهوة التي يشربونها كل يوم ، وكذلك الشكل الذي يشربونه (مصفاة ، ومكبس ، وإسبريسو من آلة صنع القهوة ، وكبسولات ، وأواني موكا ، وشكل سريع التحضير).

وكتب المؤلفون: "القهوة هي المنشط المركزي الأكثر استهلاكًا في جميع أنحاء العالم، نظرًا لارتفاع استهلاك القهوة ، يمكن أن يكون حتى للتأثيرات الصحية الصغيرة عواقب صحية كبيرة."

مواد كيميائية طبيعية

كما أظهرت الأبحاث السابقة أن المواد الكيميائية الموجودة بشكل طبيعي في القهوة يمكن أن تسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وهو ما يرتبط بمشاكل القلب بما في ذلك السكتة الدماغية.

لكن ما وراء ذلك؟ وفقًا للباحثين، فإن المواد الكيميائية الموجودة بشكل طبيعي في القهوة، بما في ذلك diterpenes و cafestol و kahweol ، ترفع مستويات الكوليسترول في الدم.

في الدراسة الحالية، شربت النساء ما معدله أقل بقليل من أربعة فناجين من القهوة يوميًا، بينما تناول الرجال حوالي خمسة فناجين في المتوسط.

كان المشاركون الذين تناولوا ثلاث إلى خمس إسبريسو في اليوم أكثر عرضة لارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، مقارنة مع أولئك الذين لم يشربوا الإسبريسو، ومع ذلك يبدو أن الرجال لديهم تركيزات أعلى من الكوليسترول من النساء.

لم يلاحظ أي ارتباط مهم بين القهوة سريعة التحضير ومستويات الكوليسترول.

معدل الوفيات

بينما لاحظ العلماء انخفاض معدل الوفيات لدى الأشخاص الذين يستهلكون القهوة المفلترة مقارنةً بمن يشربون القهوة غير المفلترة أو لا يشربونها.

وقالوا إن النرويجيين معتادون أيضًا على تناول أكواب كبيرة من القهوة المفلترة، مضيفين أن هذه العادة قد تؤدي أيضًا إلى شرب أكواب كبيرة من الإسبريسو أظهرت الأبحاث أن كوبًا واحدًا من الإسبريسو النرويجي يساوي تقريبًا أربعة أكواب من الإسبريسو الإيطالي.

وكتبوا: "وفقًا لإرشادات 2021 ESC بشأن الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية في الممارسة السريرية ، فإن استهلاك القهوة المعتدل (3-4 أكواب في اليوم) ربما لا يكون ضارًا ، وربما مفيدًا بشكل معتدل.

ومع ذلك، بالنسبة لقهوة الإسبريسو، لا توجد توصيات موجزة، على الرغم من أنه ثبت أنه قد يكون هناك ارتباط إيجابي بين الإسبريسو وكوليسترول الدم.

ومن المثير للاهتمام أن القهوة تحتوي على أكثر من ألف مادة كيميائية نباتية متنوعة. يعتمد تناول كل مركب أيضًا على تنوع أنواع القهوة ودرجة التحميص ونوع طريقة التخمير وحجم الحصة ، كما كتبوا.