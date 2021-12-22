عن طريق وعاء الموكا.. طريقة صنع «الأسبريسو» بدون جهاز فى المنزل

يبحث البعض عن طرق جديدة لصنع الاسبريسو المنزلي دون الحاجة لشراء جهاز خاص به، ونستعرض طريقة رائعة للحصول على قهوة داكنة باستخدام وعاء الموكا إذا كان متوفرا في المنزل علي الرغم من أن بعض الطهاة لا يعتبرونه الإسبريسو ، لكن مذاقه متشابه للغاية بحيث يمكنك استخدامه كبديل لمشروبات الإسبريسو.

الطريقة سهلة لصنع قهوة عن طريق دفع البخار من خلال القهوة المطحونة للإستمتاع برائحة القهوة المحمصة القوية الداكنة.

الفرق بين صناعته عن طريق كوب أواله أنه لا ينتج شكل الكريمة، تحتاج إلي إضافة ضعف مقدار القهوة للحصول علي نكهة الأسبريسو وفقا لموقغ acouplecooks

قهوة تشبه الإسبريسو في وعاء الموكا



طحن القهوة: قم بطحن 20 جرامًا (نصف كوب) من القهوة المحمصة الداكنة للحصول على طحن ناعم.

أضافة الماء: أضف 330 جرام ماء بارد مفلتر إلى النصف السفلي من الإناء حتى يصل إلى الصمام.

أضافة القهوة: املأ القمع بمستوى القهوة بالأعلى، لا تضغط على الحبوب المطحونة، أدخل القمع في الجزء السفلي من الإناء، اربط الجزء العلوي بالقاعدة حتى يصبح ضيقًا.

نار متوسطة: ضع القدر على نار متوسطة، وبالنسبة لموقد الغاز، تأكد أن اللهب أصغر من عرض الإناء.

نقع القهوة (5 إلى 7 دقائق): سيغلي الماء ويملأ الجزء العلوي من الإناء، تبدأ القهوة في الغليان من 3 إلى 5 دقائق، وبعد دقيقتين ، ستسمع صوت الغليان سريعًا، بمجرد أن يتبدد الصوت وتسمع غرغرة، هنا تكون القهوة نضجت، علي الفور قم بإطفاء النار، لتحصل علي قهوتك اللذيذة.