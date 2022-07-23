السبت 23 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل للدرجات العلمية للعسكريين والمدنيين

القوات المسلحة
القوات المسلحة
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فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى تدريب وتأهيل الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة والتمريض من العسكريين والمدنيين بالتخصصات المختلفة.


تعلن الأكاديمية الطبية العسكرية عن فتح باب التسجيل للدرجات العلمية بالأكاديمية الطبية العسكرية والمعاهد التابعة لها كالآتى :
- الدفعة رقم (4) للحصول على شهادة بورد الأكاديمية الطبية العسكرية لإدارة المستشفيات والرعاية الصحية الاستراتيجية المهنية والمعتمدة من جامعة كارديف بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.


- الدفعة رقم (2) للحصول على شهادة بورد الأكاديمية الطبية العسكرية للإدارة الصيدلانية المعتمدة
من جامعة كارديف بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.


- الدفعة رقم (3) للحصول على درجة الماجستير فى صحة الفم والأسنان لأطباء الأسنان.


 - للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه فى الصحة العامة و(الطب الوقائى - صحة المناطق الحارة  - إدارة المستشفيات – الميكروبيولوجى ) للأطباء البشريين.


- للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه فى الصحة العامة (الميكروبيولوجى) للصيادلة .


- للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه فى إدارة التمريض والمستشفيات للحاصلين 
على بكالوريوس تمريض .


على أن تكون مواعيد بدء التسجيل للشهادات المشار إليها ابتداء من 23/7/2022 ولمدة (15) يوما بمقر الأكاديمية الطبية العسكرية الكائن فى 7 شارع إحسان عبدالقدوس الخليفة المأمون منشية البكرى بجوار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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