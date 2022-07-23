السبت 23 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 23-7-2022

الدواجن
الدواجن
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يقدم «الدستور» تقريرًا عن بورصة الدواجن الرئيسية اليوم السبت 23 يوليو 2022، يضم أسعار الدواجن، وأسعار البيض، وأسعار البط والسمان، ويختلف سعر التنفيذ بشكل طفيف من بورصة إلى أخرى.

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ اليوم السبت 23 يوليو 2022

نقدم من خلال هذا الجدول: سعر كيلو الفراخ لحم، بمختلف أنواعها «فراخ بيضاء- فراخ ساسو- فراخ بلدي- لحم أمهات» في بورصة الدواجن الرئيسية:

النوع

الفئة

أقل سعر

أعلى سعر

لحم الفراخ البيضاء

كيلو

30 جنيها

31 جنيها

لحم الفراخ الساسو

كيلو

48 جنيها

49 جنيها

لحم الفراخ البلدي

كيلو

35 جنيها

36 جنيها

لحم أمهات الأبيض

كيلو

26 جنيها

27 جنيها

 

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار البيض اليوم السبت 23  يوليو 2022

نقدم من خلال هذا التقرير أسعار البيض: «سعر البيض الأبيض، سعر البيض الأحمر، سعر البيض البلدي».

أعلن الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن طرح الوزارة كميات كبيرة من بيض المائدة بأسعار مناسبة للمواطنين، فى منافذها الثابتة والمتحركة، لتحقيق التوازن فى الأسعار والحد من ارتفاعها خلال الفترة الأخيرة.

وكشف المهندس محمود العنانى، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، عن الاتفاق بين الاتحاد ووزارتى الزراعة والتموين، على توريد احتياجات منافذ شركتى «النيل» و«الأهرام» للمجمعات الاستهلاكية من بيض المائدة بسعر 62 جنيهًا للطبق، على أن يتم البيع للمستهلك بسعر 65 جنيهًا.

وقال «العنانى»: «سيتم طرح الكميات الموردة لصالح وزارتى التموين والزراعة فى المنافذ التابعة لهما فى مختلف المحافظات فورًا، كما يجرى حاليًا بحث ترتيب توريد الدجاج المجمد بسعر التكلفة لصالح هذه المنافذ أيضًا، بما يمكن الدولة من تقديم منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية لصالح المستهلك، دعمًا لخطتها فى توفير بروتين رخيص للمواطن».

 

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«البيضاء» بـ40 جنيهًا.. «الدستور» ترصد أسعار الدواجن بسوق المنيب

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تراجع المانجو واستقرار الدواجن والأسماك.. أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة بسوق المنيب

النوع

الفئة

أقل سعر

أعلى سعر

بيض أبيض

كرتونة

64 جنيها

64.50 جنيها

بيض أحمر

كرتونة

66 جنيها

67.50 جنيها

بيض بلدي

كرتونة

60 جنيها

64 جنيها

 

 

أسعار السمان اليوم السبت 23 يوليو 2022

ويشمل جدول أسعار السمان نوعين «سعر السمان الأسمر، وسعر السمان الأبيض» بري، هجين، وبياض، وفقاً لأسعار بورصة السمان اليوم.

النوع

العمر

أقل سعر

أعلى سعر

كتكوت سمان أسمر بري

يوم

2.25 جنيه

2.50 جنيه

كتكوت سمان أبيض هجين

يوم

2.75 جنيه

3 جنيهات

كتكوت سمان هجين بياض

14 يوما

5.50 جنيه

6 جنيهات

 

أسعار البط اليوم السبت 23 يوليو 2022

يضم الجدول الآتي: «سعر البط المولار، سعر البط المسكوفي، وسعر البط البكيني أبيض وألوان»، ويكون البط في عمر يوم فرز أول ممتاز.

النوع

العمر

أقل سعر

أعلى سعر

كتكوت بط فرنساوي

يوم

6.50 جنيه

7.50 جنيه

كتكوت بط مسكوفي

يوم

14 جنيها

15 جنيها

كتكوت بط مولار

يوم

15 جنيها

15.50 جنيه

لحم بط فرنساوي

يوم

24 جنيها

24.50 جنيه

لحم بط مسكوفي

يوم

47 جنيها

47.25 جنيه

لحم بط مولار

يوم

31 جنيها

32.50 جنيه

بورصة الدواجن الرئيسية اسعار الدواجن أسعار البيض اسعار البط اسعار السمان اليوم أسعار الفراخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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