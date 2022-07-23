تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة سيدة فى مياه النيل ببولاق أبو العلا

تجري الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لكشف ملابسات وغموض العثور على جثة سيدة في العقد الثالث من عمرها طافية في مياه نهر النيل ومجهولة الهوية بمنطقة بولاق أبو العلا حيث استعان رجال المباحث بخبراء الأدلة الجنائية، لإجراء معاينة، لجمع الأدلة ورفع البصمات من على ملابس المجني عليها.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من قسم شرطة بولاق أبو العلا، يفيد تلقيه بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة طافية في مياه نهر النيل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وقوات الإنقاذ النهري لمكان الواقعة.

وتمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة من مياه نهر النيل، وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة في العقد الثالث من العمر ترتدي ملابسها كاملة، وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.