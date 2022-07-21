الخميس 21 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 أشخاص إثر تصادم جرار وسيارة نقل فى المنوفية

اسعاف
اسعاف
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شهد مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، حادث تصادم بين جرار زراعى وسيارة ربع نقل، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتم تحرير محضر بالواقعة ونقل المصابين للمستشفى.

وتلقت الجهات الأمنية بمديرية أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد بإصابة 3 أفراد فى حادث تصادم بين جرار زراعى وسيارة ربع نقل.

وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية وبالانتقال وبالفحص تبين وقوع الحادث أمام مدخل قرية طوخ طنبشا على طريق "القاهرة – الإسكندرية" الزراعى. 

وعلى الفور تم نقل المصابين لتلقى الرعاية الصحية بمستشفى بركة السبع المركزى. 

المنوفية حادث تصادم جرار زراعي سيارة ربع نقل اصابة 3 أشخاص مركز قويسنا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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