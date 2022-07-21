إصابة 3 أشخاص إثر تصادم جرار وسيارة نقل فى المنوفية
شهد مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، حادث تصادم بين جرار زراعى وسيارة ربع نقل، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتم تحرير محضر بالواقعة ونقل المصابين للمستشفى.
وتلقت الجهات الأمنية بمديرية أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد بإصابة 3 أفراد فى حادث تصادم بين جرار زراعى وسيارة ربع نقل.
وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية وبالانتقال وبالفحص تبين وقوع الحادث أمام مدخل قرية طوخ طنبشا على طريق "القاهرة – الإسكندرية" الزراعى.
وعلى الفور تم نقل المصابين لتلقى الرعاية الصحية بمستشفى بركة السبع المركزى.