إصابة 3 أشخاص إثر تصادم جرار وسيارة نقل فى المنوفية

شهد مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، حادث تصادم بين جرار زراعى وسيارة ربع نقل، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتم تحرير محضر بالواقعة ونقل المصابين للمستشفى.

وتلقت الجهات الأمنية بمديرية أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد بإصابة 3 أفراد فى حادث تصادم بين جرار زراعى وسيارة ربع نقل.

وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية وبالانتقال وبالفحص تبين وقوع الحادث أمام مدخل قرية طوخ طنبشا على طريق "القاهرة – الإسكندرية" الزراعى.

وعلى الفور تم نقل المصابين لتلقى الرعاية الصحية بمستشفى بركة السبع المركزى.