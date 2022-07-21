المشدد 3 سنوات لسائق لاتهامه فى الاتجار بالمخدرات

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق سائقا بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه فى اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

البداية كانت بورود معلومات الى الأجهزة الأمنية تفيد قيام سائق، 42 عامًا، يقيم ابشمون بالتردد على مدينه پلبيس للاتجار في المواد المخدرة.

وكشفت التحريات صحة تلك المعلومات وأنه يتخذ من عمله ستارا لنشاطه الاجرامى ومن المنطقة الجبلية المتاخمة لبلبيس مقرا لممارسة نشاطه غير المشروع، وأنه يمتلك سلاح ناري بدون ترخيص للدفاع عن تجارته.

عقب تقنين الإجراءات، تم رصد تحركاته وضبطه وبحوزته كمية من الهيروين وسلاح نارى وذخيرة حية بدون ترخيص، فتم إحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق وقررت إحالته لمحكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.