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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الخميس 21-7-2022

سعر الدولار
سعر الدولار
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استقر سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية بعد ارتفاعه لعدة أيام متتالية مسجلًا أعلى سعر له في تاريخه أمام الجنيه، بعد ثبات سعر طوال الأسبوع الماضي مع إغلاق البنوك تزامنًا مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

واستقر سعر الدولار عند سعر  18.97 جنيه مصري للبيع على شاشات البنك المركزي المصري، مقابل 18.86 جنيه للشراء، وشهد اختلافات طفيفة بين البنوك العاملة في مصر سواء المحلية أو الأجنبية.

سعر الدولار اليوم في مصر.. تحديث يومي 


سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 18.86جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار  في البنك الأهلي المصري عند 18.88 جنيه  للشراء و18.94 جنيه للبيع.

وبلغ  سعر الدولار في بنك مصر 18.88 جنيه للشراء و18.94 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني  18.86 جنيه للشراء، و18.96جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في البنوك العاملة في مصر. 

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وبلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك أبوظبي الإسلامي 18.91 جنيه للشراء 18.96 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول  18.86 للشراء 18.93 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك العربي الأفريقي الدولي الآن 18.86 للشراء و18.96 للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك البركة إلى 18.81 للشراء و18.91 للبيع.

بينما بلغ سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 18.88 جنيه  للشراء و18.93 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي الآن في بنك الكويت الوطني 18.81 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع.

وسعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي التجاري وصل 18.86 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك الأهلي المتحد الآن 18.87 جنيه للشراء و18.93 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في  البنك المصري الخليجي 18.93 جنيه للشراء، و18.96جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار  في بنك الإمارات دبي الوطني 18.86 للشراء و18.96 للبيع.

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك بلوم 18.83 للشراء و18.93 للبيع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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