إخماد حريق شب فى سيارة ملاكى على طريق «أسيوط - سوهاج»

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، اليوم، من السيطرة على حريق شب في سيارة ملاكي على الطريق الزراعي السريع "أسيوط - سوهاج" بدائرة قسم ثانٍ سوهاج، دون حدوث أي إصابات بشرية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بنشوب حريق في سيارة ملاكي أثناء توقفها على الطريق الزراعي أمام إحدى محطات الوقود بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص، تبين نشوب حريق في سيارة ملاكي حمراء اللون، تحمل لوحات معدنية رقم مُحدد قيادة المدعو «ا. م»، 39 عامًا، عامل، وذلك قبل دخولها محطة وقود السيارات بالطريق الزراعي "أسيوط - سوهاج".

على الفور، تم الدفع بسيارة إطفاء إلى محل البلاغ وتمت السيطرة على النيران، دون حدوث أي إصابات بشرية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.