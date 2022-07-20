الأربعاء 20 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق شب فى سيارة ملاكى على طريق «أسيوط - سوهاج»

ارشيفية
ارشيفية
ads

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، اليوم، من السيطرة على حريق شب في سيارة ملاكي على الطريق الزراعي السريع "أسيوط - سوهاج" بدائرة قسم ثانٍ سوهاج، دون حدوث أي إصابات بشرية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بنشوب حريق في سيارة ملاكي أثناء توقفها على الطريق الزراعي أمام إحدى محطات الوقود بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص، تبين نشوب حريق في سيارة ملاكي حمراء اللون، تحمل لوحات معدنية رقم مُحدد قيادة المدعو «ا. م»، 39 عامًا، عامل، وذلك قبل دخولها محطة وقود السيارات بالطريق الزراعي "أسيوط - سوهاج".

على الفور، تم الدفع بسيارة إطفاء إلى محل البلاغ وتمت السيطرة على النيران، دون حدوث أي إصابات بشرية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الحماية المدنية مديرية أمن سوهاج السيطرة علي حريق سيارة ملاكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الباب المفتوح

الأكثر قراءة

«اتكلم بأدب يا ولد».. هذه المرة صمت عمر هريدى: السبب شيماء جمال

تقرير الطب الشرعى يكشف أسباب مقتل الإعلامية شيماء جمال

مقتل مُحفظة قرآن بشبرا الخيمة.. ونجلها: «أمى مكنتش تستاهل الموتة دى»

3 ساعات فى غرفة النوم.. صديقة شيماء جمال تكشف خفايا مقتل الإعلامية «المشاغبة»

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 ومستندات التقديم بالمدارس 2023

هاجم والدتها وشقيقها.. ماذا قال المتهم بقتل شيماء جمال لأسرتها؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما اقترفته الدراما الدينية فى ثلاثة عقود ضد الهوية المصرية!

حسين دعسة

دلالة الاستراتيجية النووية وإنهاء الحرب في أوكرانيا.. كيف ذلك؟

إبراهيم داود

الحمامة البيضاء

د. القس صفوت البياضى

نصائح حكيم لأولاده يتركها لهم ولغيرهم

جلال حمام

حادثة ليبرتي.. التاريخ خير مُعلّم

الحسين عبدالرازق

عن الشوكة والسكينة وبرامج الست أمينة!

حسين دعسة

نهاية الاتحاد الأوروبي.. سخرية مرة المفكر الأميركي "موتيل".. ولكن؟

محمود خليل

كل باكية تكذب إلا «الأنصارية»

صور

مؤتمر تقديم المدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا

الحوار الوطنى: الطريق نحو جمهورية جديدة

بيراميدز يهزم الأهلى فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم «الدهيشة» في الضفة الغربية

قصة تسلل صحفى إسرائيلى إلى موسم الحج: دخل من طريق المسلمين (فيديو)

«أجندة كوخافى».. ماذا يفعل رئيس الأركان الإسرائيلى فى المغرب؟