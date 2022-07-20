الأربعاء 20 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

5 سنوات لعاطل ضبط بـ19 قطعة حشيش في الإسكندرية

حشيش
حشيش
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه للمتهم "م.ا.ا" بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية رقم 13277 لسنة 2021 جنايات الرمل ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان قيام المتهم "م.ا.ا" عاطل يفيد بقيام المتهم بمزاولة نشاطا إجراميا في الاتجار في المواد المخدرة وبالانتقال الي مكان تواجده وبحوزته حقيبة فتم إلقاء القبض عليه، بتفتيش الحقيبة عثر بداخلها على 19 قطعة حشيش ومبلغ مالي وسلاح أبيض مطوة وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه والسلاح للدفاع عن نشاطه غير المشروع، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.

جنايات الإسكندرية السجن 5سنوات الاتجار في المواد المخدرة مدير امن الإسكندرية

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وائل لطفي

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