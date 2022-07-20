حبس متهمين بخطف شخص واحتجازه في الموسكي

أمرت نيابة الموسكي الجزئية، بحبس متهمين بخطف شخص واحتجازه وتعذيبه، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بعرض المجني عليه على الكشف الطبي وإعداد تقرير بما لحق به من إصابات.

وشهدت منطقة الموسكى واقعة مؤسفة عندما أقدم رجل أعمال على خطف عامل واحتجازه بعد هروب نجل طليقته منه.

تلقى قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة بلاغا من بعض الأهالى باستغاثة أحد الأشخاص مُحتجز داخل مخزن بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص أمكن ضبط عامل بمحل ملابس كائن بدائرة القسم وبصحبته آخر ، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء مصاب بكدمات متفرقة بالجسم حال تواجدهما داخل المخزن محل البلاغ وبسؤال الأول أقر بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بين (صاحب المحل عمله ، له معلومات جنائية ، مقيم بالقاهرة) وطليقته (ربة منزل ، مقيمة بدائرة القسم) حول مبلغ مالى وقيامها بمماطلته والتهرب منه ، فخطط لاختطاف نجلها لإجبارها على رد المبلغ المالى.

وفى سبيل ذلك قام بالتواصل مع نجل طليقته بدعوى إنهاء تلك الخلافات وعلمه من الأخير بتواجده بشقة مستأجرة بالإسكندرية ، فقام المتهم الثانى باصطحابه الأول، وعامل آخر بالمحل ملكه مستقلين سيارته وتوجهوا لمحافظة الإسكندرية، وفور وصولهما للشقة المشار إليها تقابلوا مع نجل طليقته وبصحبته المجنى عليه ، فحدثت بينهم مشادة كلامية بسبب تلك الخلافات ، حيث تمكن نجل طليقة الثانى من الهرب وكسر زجاج السيارة المشار إليها ، فقاموا باصطحاب المجنى عليه كرها عنه داخل السيارة واحتجازه بالمخزن محل البلاغ والتعدى عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها، كما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأمكن ضبط السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبسؤال المجنى عليه اتهمهم باختطافه واحتجازه والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.