الأربعاء 20 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات للمتهم بالاعتداء على ابنة شقيقته فى الشرقية

المتهم
المتهم
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قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لإدانته في القضية رقم 2650 لسنة 2022 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 643 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، بالتعدى على طفلة شقيقته وتعريض حياتها للخطر.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.

تعود أحداث القضية ليوم 8 من شهر فبراير من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مركز شرطة بلبيس، يتهم "ه أ" 49 عاما عاملا مقيما بدائرة المركز، بخطف المجنى عليها "ر م"- بطريق التحايل الواقع عليها مستغلا كونه شقيق والدتها، مستغلا صغر سنها وحداثة عمرها- إلى مسكنه، وتعدى عليها وعرض حياتها للخطر.

توصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس إلى صحة الواقعة، وتم القبض على المتهم وإحالته من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

جنايات الزقازيق معاقبة عامل جنوب الزقازيق التعدى على طفلة شقيقته

رئيس التحرير

وائل لطفي

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