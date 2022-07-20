الطاعون الدبلي.. أعراضه وعلاجه وطرق الوقاية منه

أعلنت الصين تسجيل إصابة بالطاعون الدبلي المعروف بـ"الموت الأسود" في مدينة ينتشوان في منطقة نينغشيا هوي، ذاتية الحكم شمال غرب الصين، وفي هذه السطور كل ما تريد معرفته عن المرض وفقًا لموقع "clevelandclinic".

تعريف الطاعون الدبلي

الطاعون الدبلي هو عدوى تنتشر في الغالب إلى البشر عن طريق البراغيث المصابة التي تنتقل على القوارض، أطلق عليه اسم "الموت الأسود"، وتسبب في وفاة الملايين من الأوروبيين خلال العصور الوسطى.

أما عن الوقاية فلا تشمل الوقاية لقاحًا، ولكنها تتضمن تقليل تعرضك للفئران والجرذان والسناجب والحيوانات الأخرى التي قد تكون مصابة.

ما هو الطاعون الدبلي؟

الطاعون الدبلي هو أحد أنواع الطاعون، يحصل على اسمه من الغدد الليمفاوية المنتفخة التي يسببها المرض، يمكن أن تصبح العقد الموجودة في الإبط والفخذ والرقبة كبيرة مثل البيض ويمكن أن تنضح بالصديد.

أنواع أخرى من الطاعون

طاعون إنتان الدم: والذي يحدث عندما تنتشر العدوى في جميع أنحاء الجسم.

الطاعون الرئوي: والذي يحدث عند إصابة الرئتين.

تجاوز عدد وفيات الطاعون الدبلي 25 مليون شخص خلال القرن الرابع عشر كان هذا حوالي ثلثي سكان أوروبا في ذلك الوقت، سافر الفئران على متن السفن وجلبت معهم البراغيث والطاعون، نظرًا لأن معظم الأشخاص الذين أصيبوا بالطاعون توفوا، وغالبًا ما كان كثير منهم يعانون من أنسجة سوداء بسبب الغرغرينا فقد أطلق على الطاعون الدبلي اسم الموت الأسود، علاج الطاعون الدبلي لم يكن متاحًا.

لا يزال الطاعون الدبلي يحدث في جميع أنحاء العالم وفي الولايات المتحدة، مع وجود حالات في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية والمناطق الغربية من أمريكا الشمالية، تحدث حوالي سبع حالات من الطاعون في الولايات المتحدة كل عام في المتوسط، نصف الحالات في الولايات المتحدة تشمل أشخاصًا تتراوح أعمارهم بين 12 و 45 عامًا.

تحدث معظم حالات الطاعون في الولايات المتحدة في منطقتين: شمال نيو مكسيكو وشمال أريزونا وجنوب كولورادو، ومنطقة أخرى تشمل كاليفورنيا وجنوب أوريغون وغرب نيفادا.

أعراض الطاعون الدبلي

- ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة والقشعريرة.

- آلام في مناطق البطن والذراعين والساقين.

- الصداع.

- كتل كبيرة ومتورمة في الغدد الليمفاوية (الدبلات) تتطور وتتسرب من القيح.

قد تشمل أعراض طاعون إنتان الدم الأنسجة السوداء من الغرغرينا، وغالبًا ما تشمل أصابع اليدين أو القدمين، أو نزيفًا غير عادي.

قد يعاني الأشخاص المصابون بالطاعون الرئوي من صعوبة إضافية في التنفس وقد يسعلون الدم، في بعض الأحيان تظهر أعراض مثل الغثيان أو القيء.

سبب الطاعون الدبلي

الطاعون الدبلي هو نوع من العدوى تسببه بكتيريا التي تنتشر في الغالب عن طريق البراغيث على القوارض والحيوانات الأخرى، يمكن للبشر الذين لدغتهم البراغيث أن يصابوا بالطاعون، إنه مثال لمرض يمكن أن ينتشر بين الحيوانات والبشر (مرض حيواني المنشأ).

يمكن ملاحظة أن القطط على وجه الخصوص معرضة للإصابة بالطاعون ويمكن أن تصاب بأكل القوارض المريضة، يمكن لهذه القطط أن تنقل القطرات المصابة بالطاعون لأصحابها أو للأطباء البيطريين الذين يعالجونها.

علاج الطاعون الدبلي

يمكن علاج الطاعون الدبلي وعلاجه بالمضادات الحيوية، إذا تم تشخيصك بالطاعون الدبلي، فسيتم حجزك إلى المستشفى وإعطائك المضادات الحيوية، في بعض الحالات، قد يتم وضعك في وحدة عزل.

وتشمل المضادات الحيوية التي تعالج الطاعون الدبلي ما يلي:

- سيبروفلوكساسين وليفوفلوكساسين وموكسيفلوكساسين.

- الجنتاميسين.

- دوكسيسيكلين.

ماذا يحدث إذا لم يتم علاج الطاعون الدبلي؟

يمكن أن يكون الطاعون الدبلي مميتًا إذا لم يتم علاجه يمكن أن يسبب عدوى في جميع أنحاء الجسم (طاعون إنتان الدم) و/ أو يصيب رئتيك (الطاعون الرئوي)، بدون علاج، طاعون إنتان الدم والطاعون الرئوي كلاهما قاتل.

الوقاية من الطاعون

يمكنك اتخاذ الخطوات التالية للوقاية من الطاعون الدبلي:

- اجعل منزلك وفناءك غير مضيافين للقوارض (الفئران والجرذان والسناجب) والحيوانات البرية الأخرى.

- لا تترك لهم أماكن للاختباء أو طعامًا لهم ليأكلوه هذا يعني تنظيف الفوضى والفرشاة والأشياء الأخرى وتوخي الحذر عند إطعام الحيوانات.

- استخدم منتجات مكافحة البراغيث لحيواناتك الأليفة، خاصةً أولئك الذين يُسمح لهم بالتجول بحرية.

- اصطحب الحيوانات الأليفة المريضة إلى الطبيب البيطري على الفور.

- لا تدع الحيوانات الأليفة التي تتجول تنام بحرية في سريرك.

- ارتد ملابس واقية - خاصة القفازات - إذا كنت تتعامل مع حيوانات ميتة.

- استخدم طارد الحشرات إذا ذهبت إلى مواقع مشجرة أو أماكن أخرى قد تعرضك للبراغيث ابحث عن المواد الطاردة للحشرات التي تستخدم ديت أو بيرميثرين.

هل يوجد لقاح ضد الطاعون الدبلي؟

في الولايات المتحدة، لا يوجد حاليًا لقاح ضد الطاعون الدبلي في مواقع أخرى يتوفر اللقاح فقط للأشخاص الذين لديهم تعرض كبير للطاعون بسبب وظائفهم.