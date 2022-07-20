الأربعاء 20 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع مستريح البيض بعد الاستيلاء على 3 ملايين جنيه من أهالى سوهاج

جريدة الدستور
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تباشر النيابة العامة بسوهاج، اليوم الأربعاء، التحقيق في ضبط صاحب محلات لتجارة البيض، يقيم دائرة قسم طهطا، لقيامه بالنصب على بعض المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها "3.000.000" ثلاثة ملايين جنيه لتوظيفها فى مجال تجارة البيض، مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بوعده، وطلبت النيابة تحريات المباحث.

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من قسم شرطة طهطا يفيد بورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد"، يتضمن بلاغًا من "حسام. ح. ع. ح"، 41 سنة، حاصل على دبلوم صنايع و7 آخرين، يقيمون دائرة مركز طهطا، بتضررهم من "محمود ع م م"، 36 سنة، صاحب محلات لتجارة البيض يقيم دائرة قسم طهطا، لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها "3.000.000" ثلاثة ملايين جنيه لتوظيفها فـي مجال تجارة البيض مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقرَّ بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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