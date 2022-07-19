الثلاثاء 19 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 لجميع المحافظات

رياض الأطفال
رياض الأطفال
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ارتفعت عمليات البحث على محركات البحث عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي، بعد غلق باب التقديمات في 30 يونيو الماضي، ثم السماح لأولياء الأمور بالتظلمات خلال يوليو الجاري والتي استمرت لـ15 يومًا.

وتصدر البحث عن الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي مؤشرات بحث “جوجل”، وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات  الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022

ويمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 عن طريق بعض الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم رابط الاستعلام عن نتيجة رياض أطفال من هنا .

ثانيًا: الدخول على رابط الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022.

ثالثًا: كتابة الرقم القومي لولى الأمر.

رابعًا: كتابة كلمة المرور وهي نفسها التي  قام ولي الأمر بكتابتها عند إنشاء الحساب الخاص به لتقديم رياض أطفال .

خامسًا: الضغط على زر تسجيل دخول.

سادسًا: تظهر نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 بالمدرسة التي تم قبول الطالب فيها، وتشمل أيضا كود الطالب والرقم القومي للطالب واسمه.

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نتيجة الصف الاول الابتدائي 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

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رابط بوابة الأزهر للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

الأوراق المطلوبة لتقديم رياض أطفال 2022

وبعد ظهور نتيجة  تنسيق رياض الأطفال وتحديد  المدرسة التي تم قبول الطالب فيها، يتجه ولي الأمر مباشرة إلى المدرسة التي ظهرت عليها، نتيجة تنسيق رياض الأطفال لاستيفاء الأوراق المطلوبة للتقديم وتشمل شهادة ميلاد كمبيوترحديثة، و5 صور ضوئية لشهادة الميلاد، و4 صور شخصية للطفل، وصورة لبطاقة الرقم القومي لولي الأمر الأب والأم، ومستند لإثبات السكن، حيث يمكن تقديم إيصال غاز أو كهرباء أو فاتورة التليفون باسم الأب أو الأم.

ويقوم ولي الأمر بطباعة استمارة إتمام التسجيل لحين تقديمها إلى المدرسة مع المستندات المطلوبة، وسداد قيمة استمارة نتيجة طلب التقديم وقدرها 100 جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة لدى «فوري» عن طريق كود الدفع الذي سيظهر لك بعد تأكيد الطلب.

ويتم دفع المصروفات بعد إعلان النتائج على الموقع في كل مدرسة في مدة 15 يومًا، وقيمتها 300 جنيه ، وإلا يعتبر القبول لاغيا ويشطب اسم الطفل من على الموقع.

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وائل لطفي

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