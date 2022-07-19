يبحث أولياء الأمور عن نتيجة الصف الاول الابتدائي 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم بعد أن انتهت فترة التقديم الالكتروني الصف الأول الابتدائي في 30 يونيو الماضي والذي استمر لمدة شهر كامل.

ويتيح موقع وزارة التربية والتعليم الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الابتدائي والتي تليها خطوة تقديم أوراق طالب الصف الأول الابتدائي إلى المدرسة بعد تجهيز الأوراق والرسوم اللازمة للتقديم في المدرسة التي وقع الاختيار عليها.

وتوضح الدستور في التقرير التالي خطوات البحث عن نتيجة الصف الاول الابتدائي 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الصف الاول الابتدائي 2023



تتيح وزارة التربية والتعليم من خلال الموقع الالكتروني الخاص بها الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الابتدائي 2023، وهو نفس الرابط والموقع الخاص بالتقديم للصف الاول الابتدائي.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت أن عملية الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الابتدائي 2023 بالمدارس الحكومية، من خلال اتباع الخطوات التالية :

*الدخول عبر رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الابتدائي 2023 من هنا

*يقوم ولي الأمر بعد ذلك بإدخال الرقم القومي الخاص به وكلمة المرور التي سبق إدخالها عند التقديم.

*قم بالضغط على تسجيل الدخول، وتظهر النتيجة أمامك في حالة تم الانتهاء من فحص الطلبات المقدمة.

المستندات المطلوبة لتقديم الصف الاول الابتدائي

يعقب مرحلة التقديم الإلكتروني ومعرفة نتيجة الصف الاول الابتدائي تقديم أوراق طلاب الصف الاول الابتدائي في المدارس الحكومية والتجريبية التي تم قبولهم بها، ويجهز أولياء الأمور ملف تقديم الصف الاول الابتدائي ويضم شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة للطفل، 4 صور شخصية، صورة من بطاقة الرقم القومي لوالد الطفل، دمغات التأمين الصحي والمهن التعليمية، صورة من الاستمارة الالكترونية للتقديم تتضمن الرغبات الثلاثة التي تقدم بها ولى الأمر، وتشمل ٣ مدارس.



مستند يثبت محل الإقامة للطفل كإيصال أحد المرافق في المنزل «كهرباء أو غاز، وملف به أوراق التقديم.

كما يقوم ولي ازامر بتسديد مصاريف العام الدراسي وهي 30/ جنيه للطلاب من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي، ومن الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي يتم تحصيل 200 جنيه.