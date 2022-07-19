يبحث طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري عبر محرك جوجل عن رابط بوابة الأزهر للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، حيث بدأ تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية يوم السبت الماضي الموافق 16 يوليو، فى 16 مركزا للتصحيح وتستمر نحو 10 أيام، حيث من المتوقع أن تعلن نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية في الأسبوع الأخير من الشهر الجارى أو الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم.

رابط بوابة الأزهر للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

ويمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري الاستعلام عن نتيجة الامتحانات، فور اعتماد النتيجة من قبل فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج (من هنا).

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية عبر بوابة الأزهر

الدخول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج (من هنا)

كتابة رقم جلوس الطالب فى الخانة المخصصة لذلك.

اضغط على استعلام لتظهر تفاصيل نتيجة الطالب.

تفاصيل امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2021-2022

واختتم طلاب الثانوية الأزهرية امتحاناتهم يوم الخميس 7 يوليو، حيث أدى الامتحانات ما يقارب (139000) طالب وطالبة فى مختلِف الأقسام، وبلغ عدد طلاب القسم الأدبى (91392) طالبا وطلاب القسم العلمى (46648) و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا فى معاهد البعوث الإسلامية.

موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب الابتدائي والإعدادي والثانوي الأزهري

وكان قد أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، تأجيل امتحانات الدور الثانى للنقل الابتدائى والاعدادى والثانوى لمدة أسبوع، حيث كان مقرر بدء الامتحانات في 16 يوليو القادم ، إلا انه تقرر تأجيلها لمدة أسبوع حتى تتم عمليات تصحيح مواد الشهادة الثانوية الأزهرية في سهولة ويسر، وتقرر أن تنطلق الامتحانات في 23 يوليو على أن تنتهى يوم 3 أغسطس.

كما تقرر أن تنطلق امتحانات الدور الثانى للشهاداتين الابتدائية والاعدادية والقراءات يوم 10 أغسطس وتنتهى يوم 18 أغسطس.

تناولنا فى هذا التقرير رابط بوابة الأزهر للنتائج للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 وخطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوى الأزهري، مع خالص التمنيات لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالنجاح والتوفيق.