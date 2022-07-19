الثلاثاء 19 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار العملات العربية والأجنبية فى مصر اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022

أسعار العملات
أسعار العملات
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ينشغل المصريين هذه الأيام بسعر اليورو وباقي العملات، خاصة أنها تؤثر على سوق السلع وتغيرها لا سيما  المستورد منها،  لذا يحتل سعر العملات في مصر اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022 ، صدارة محركات البحث العالمية في بداية ساعات اليوم.

سعر العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022

وفي السطور التالية يقدم " الدستور" سعر بعض العملات تيسيرًا على القراء، وفيما يلي سعر اليورو في مصر خاصة مع انهياره واقترابه من سعر الدولار لأول مرة منذ نحو 20 عامًا. 

سعر اليورو اليوم  في  البنك المركزي المصري في مصر

تراجع سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي، إلى نحو 18.82 جنيه للشراء، و18.90 جنيه للبيع، مقابل 19.18 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، بختام تعاملات أمس.

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سعر اليورو اليوم  في  البنك الأهلي المصري في مصر

فيما زاد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري لدى البنك الأهلي؛ إلى مستوى 18.84 جنيه للشراء، و19.07 جنيهًا للبيع، مقابل 18.74 جنيه للشراء، و19 جنيهًا للبيع بختام تعاملات أمس. وتكرر السعر ذاته في بنك مصر.

سعر اليورو اليوم  في cib البنك التجاري الدولي  في مصر

كما صعد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري لدى البنك التجاري الدولي (CIB) إلى نحو 18.86 جنيه للشراء، و19.09 جنيه للبيع، مقابل 18.76 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه اليوم في مصر

صعد سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك المركزي، عند 22.31 جنيه للشراء، و22.41 جنيه للبيع، مقابل 22.55 جنيه للشراء، و22.65 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري "cbe Org.eg".

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه اليوم في مصر في البنك الأهلي

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري قد زاد عند نحو 22.23 جنيه للشراء، فيما تراجع إلى 22.43 جنيه للبيع، مقابل 22.14 جنيه للشراء، و22.46 جنيه للبيع بتعاملات أمس، وتكرر السعر نفسه لدى بنك مصر.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه اليوم في البنك التجاري

وزاد سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك التجاري الدولي، إلى نحو 22.25 جنيه للشراء، تراجع إلى 22.49 جنيه للبيع، مقابل 22.16 جنيه للشراء، و22.49 جنيه للبيع أمس.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر

ويشغل المصريين سعر الدرهم الإماراتي والدينار الكويتي لكون يعمل  عدد كبير من المصريين في الخارج، ويحولون من الإمارات والكويت الآلاف من العملات كل يوم لذويهم في مصر. 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك  المركزي

وثبت سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري، مسجلًا نحو 5.12 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك  الأهلي المصري

كما استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي عند مستوى 5.12 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

فيما زاد سعر الدينار الكويتي اليوم لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 61.18 جنيه للشراء، وهبط إلى 61.46 جنيه للبيع، مقابل 61.16 جنيه للشراء، و61.57 جنيه للبيع أمس.

سعر الدينار الكويتي اليوم لدى البنك الأهلي المصري 

وسجل الدينار الكويتي اليوم لدى البنك الأهلي المصري، نحو 58.79 جنيه للشراء، و61.33 جنيه للبيع.

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وائل لطفي

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