الإثنين 18 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات وغرامة مالية 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالشرقية

المواد المخدرة
المواد المخدرة
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أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار نسیم علي بیومي حكمها بالسجن المشدد  10 سنوات وغرامة مالية 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة ومصادرة المواد  المخدرة المضبوطة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية بالتنسيق مع رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالعاشر من رمضان من ضبط "سلمان. س. س" عامل مُقيم جنوب سيناء أثناء قيادته السيارة رقم 2578 "ط. س. ا" وبحوزته 150 قطعة من جوهر الحشيش المخدر، بقصد الاتجار والتربح.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسا على ذمة القضية رقم 2354 جنايات قسم شرطة أول لسنة 2022  إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

جنايات الزقازيق المشدد 10 سنوات الاتجار في المواد المخدرة

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