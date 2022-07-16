السبت 16 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شقيقتين وطفلة رضيعة فى انقلاب سيارة ملاكى بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية
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شهد طريق نجع السطح، التابع لمركز ومدينة سوهاج، انقلاب سيارة ملاكى على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما نتج عنه إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى للعلاج، وتم رفع آثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة السير عقب توقفه جزئيا.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بانقلاب سيارة ملاكى على الطريق بناحية نجع السطح دائرة المركز، ووجود مصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى، رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج- انقلاب سيارة ملاكى على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما نتج عنه إصابة «سماح. ص. ا» 16 سنة، بجرح قطعى بالرأس، وشقيقتها «دعاء» 19 سنة، بجرح قطعى بالحاجب، و«شيماء. ا. ف»، طفلة رضيعة تبلغ من العمر عامين، بكدمة بالرأس، وتم نقلهن إلى المستشفى الجامعى للعلاج.

كما تم الدفع بقوات إدارة المرور، وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

طريق نجع السطح مدينة سوهاج انقلاب سيارة أمن سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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