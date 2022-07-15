الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة اليوم الجمعة

سادت معظم الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، حالة من السيولة الملحوظة في حركة السيارات، وذلك خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية.

وساد الطريق الدائري في الاتجاهين السلام والهرم، حالة من الانسيابية في الحركة المرورية، لا سيما في منطقة نزلة قليوب، التي تمثل عنق الزجاجة للطريق الدائري، بالإضافة إلى شارع فيصل.

كما انتظمت حركة المرور أعلى كوبري أكتوبر للقادم من مناطق الجيزة ومتجهًا إلى شرق القاهرة، وكذلك الأمر أعلى منطقة الشهيد حتى رمسيس.

وكما ساد كورنيش النيل سيولة مرورية للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وانتظمت حركة السير في شارعي فيصل والهرم وميدان الجيزة وكوبري عباس، وعلى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، والطريق الدائري الإقليمي، ومعظم الطرق السريعة.

كما يستمر إغلاق محور 26 يوليو جزئيًا لتنفيذ أعمال توسعة المحور، وهدم نفق الأمن المركزي، والتي بدأت اعتبارًا من صباح يوم الجمعة الموافق 8 يوليو 2022.