الخميس 14 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 والخدمات التى تقدمها

بوابة الأزهر
بوابة الأزهر
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رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2022، من الكلمات الأكثر بحثًا على محرك البحث "جوجل" منذ بداية شهر يوليو الجاري، خاصة أنه يقدم خدمات عدة تتضمن نتائج تنسيق الصف الأول الابتدائي 2022، والشهادة الإعدادية والابتدائية وينتظر أن تقدم نتيجة الشهادة الثانوية أيضًا، ويضاف لذلك أن أنها تقدم كافة التحديثات الخاصة بمسابقة الأزهر الشريف لاختيار معلمين.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2022

ومن ضمن الخدمات التي تقدمها "الدستور" للقراء رابط البوابة وأبرز الخدمات التي تقدمها بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية ويمكن للمستعلمين الدخول عليها عبر هذا الرابــــــــــــــــــــــــــــــط

بوابة الأزهر الشريف.. تقديم الصف الأول الابتدائى الأزهرى 2023

رابط تقديم أولى ثانوى 2023 عبر بوابة الثانوية العامة

موقع تقديم مسابقة وزارة التربية والتعليم بوابة الوظائف الحكومية

ويمكن الاستفادة من بوابة الأزهر لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالتقدم لمسابقة الأزهر الشريف لاختيار المعلمين .

رابط التقديم في مسابقة الأزهر الشريف 2022

خلال الأيام القليلة الماضية فعل قطاع المعاهد الأزهرية رابط مسابقة تعيين 16 ألف مدرس في تخصص تعليم قرآن كريم ورياض الأطفال ومعاونيهم في كافة محافظات الجمهورية سد العجز في العام الدراسي الجديد 2022 - 2023، ويمكن التقديم لمن ينطبق عليه الشروط والضوابط المعلن عنها عبر بوابة الوظائف الحكومية الإلكترونية من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث تم فتح باب التقديم من يوم 2 يوليو الجاري.

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رابط التقديم في مسابقة الأزهر الشريف 2022

كما يتاح للراغبين في التقديم تحميل كافة الوراق المطلوبة وملء كافة البيانات عن المتقدم والمؤهل الدراسي وتاريخ الميلاد في استمارة التوظيف الإلكترونية، حيث يشرف على عقد الاختبارات للمتقدمين الأزهر الشريف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأيضًا توفر البوابة كافة الشروط والأوراق اللازمة للتقدم في المسابقة 

المؤهلات المطلوبة للتعيين في مسابقة الأزهر 2022

الجدير بالذكر أن الأزهر الشريف أعلن عن حاجته إلى مدرسين مساعدين لتعليم القرآن الكريم من خريجي كليات العلوم الإسلامية والعربية ومدرسين مساعدين في مادة الرياضيات من خريجي كليات التربية أو العلوم بجامعة الأزهر الشريف ومدرسين مساعدين لتدريس اللغة الإنجليزية من كليات الآلسن والآداب والتربية واللغات والترجمة ومدرسين مساعدين في رياض الأطفال من خريجي كليات رياض الأطفال وكليات الدراسات الإنسانية وكليات التربية الطفولة.

الأوراق المطلوبة للتقدم في مسابقة الأزهر الشريف 2022

تتلخص الأوراق المطلوبة فيما يلي:-

شهادة الميلاد الكمبيوتر.

نسخة من المؤهل الدراسي.

نسخة من شهادة الخبرة إن وجدت.

شهادة الخدمة العامة للبنات.

الموقف من التجنيد للذكور.

صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

يتم تحميل كافة الأوراق السابقة عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية الإلكترونية خلال الفترة المحددة لإجراء مسابقة التعيين المعلن عنها.

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وائل لطفي

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