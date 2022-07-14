الخميس 14 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطوات ورابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 10

الاسكان الاجتماعي
الاسكان الاجتماعي
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البحث بعنوان “الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان ”10"، يعتبر من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، بصفة مستمرة وذلك لاهتمام شريحة كبيرة من الشباب  وغيرهم من منتظرين شقق الاسكان الاجتماعي كونها تسهل عليهم حياتهم وتوفر لهم سكن آمن بأقل سعر وأعلى جودة وعلى مدى زمني واسع للسداد، تزامنا مع بحث عدد كبير من حاجزي شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر، عن موعد استلام الوحدات السكنية المطروحة، للعملاء الفائزين بها. 

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 10

وبالفعل في وقت سابق، أتاح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إمكانية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، واتباع عدد من الخطوات.

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي  بالرقم القومي 

وخلال السطور التالية، تستعرض «الدستور»، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء بشكل مستمر رابط وخطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 10، وفقًا لبيانات سابقة أصدرتها وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

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رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى الإعلان العاشر

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي  بالرقم القومي 

ويمكن لحاجزي شقق الإسكان الاستعلام عن حالة طلب الحجز، من خلال زيارة رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، عن طريق الدخول عبر الموقع الرسمي على شبكة الإنترنت لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابـــــــــــط بمنتهى السهودة دون التردد على أي مكان.

 

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان بالرقم القومي الإعلان 10

1 - زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

2 - تظهر للعميل الصفحة الرئيسية الخاصة بموقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

3 - الضغط على أيقونة «الاستعلام عن حالة الطلب».

4 - ستظهر لك بعدها الصفحة الخاصة بالاستعلام عن حالة طلب شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 10.

5 - كتابة البيانات المطلوبة بداية من كتابة الرقم القومي وهو ما يتكون من عدد 14 رقمًا.

6 - كتابة الرقم السري المتعلق بالحساب على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

7 - إدخال كافة البيانات المطلوبة في هذه الخطوة.

8 - الضغط على أيقونة «تسجيل الدخول».

9 - ستظهر لك حالة الطلب الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 10.

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