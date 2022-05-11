الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي 2022.. الرابط والخطوات

كثير من الشباب المقبلين على الزواج والخطوبة يريدون تجهيز عش الزوجية حتى يتثنى لهم إنهاء إجراءات الزواج، ويريد الكثير منهم في التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي ويبحثون عن خطوات الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي، حتى يتمكنوا من إنهاء إجراءات استلام شققهم.

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي.

رابط الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي 2022

الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري (من هنا)

تظهر للعميل الصفحة الرئيسية الخاصة بموقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

اختيار أيقونة الاستعلام عن حالة الطلب

ستظهر بعدها الصفحة الخاصة بالاستعلام عن حالة طلب شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 10.

كتابة كافة البيانات المطلوبة بداية من كتابة الرقم القومي وهو ما يتكون من عدد 14 رقما.

كتابة الرقم السري المتعلق بالحساب على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

إدخال كافة البيانات المطلوبة في هذه الخطوة.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول

ستظهر حالة الطلب الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 10.

وفي وقت سابق قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنه سيجري دراسة أسعار الإعلان المقبل لشقق الإسكان الاجتماعي لتحديد التكاليف المادية بعد التغيرات الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أنه قد تم تسليم 40 ألف وحدة سكنية لمن تقدموا فى وقت لاحق بطلبات الحصول على شقق.

شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعى 2022

حددت وزارة الإسكان عدة شروط خاصة بالحصول على الوحدات السكنية، وهي:

تمتع المتقدم بالجنسية المصرية.

يزيد عمر المتقدم للحصول على وحدة سكنية عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة.

عدم امتلاك المتقدم أو الأسرة وحدة سكنية.

يلتزم المتقدم بالسداد بنظام التمويل العقاري

يجب أن يكون الراغب فى الحصول على وحدة سكنية من محدودي الدخل.

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شروط الحصول على مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل

الدخل الشهرى : يصل الحد الاقصى لصافي الدخل الشهري 4.5 ألف جنية للفرد، و6 الاف جنية للأسرة

السن : ان لا يقل سن المقترض عن 21 سنة في تاريخ المنح، ولا يتعدى سن 65 سنة لكافة الشرائح في تاريخ انتهاء التمويل او سن بلوغ المعاش للموظفين أيهما أقرب، وبحد أقصى 75 عام في نهاية التمويل لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش

الجنسية : المصريين المقيمين فقط.

مدة القرض : الحد الأقصى 30 سنة

قيمة الوحدة :يحدد من قبل صندوق الاسكن الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفقا للإعلان المعلن.

الدفعة المقدمة : 10 % من إجمالي قيمة الوحدة.

قيمة التمويل : حتى 90% من قيمة الوحدة وفقا والتقييم

وديعة الصيانة: 10% كحد أقصى من سعر الوحدة (على ان يشمل التمويل الممنوح للعميل قيمة وديعة الصيانة)

نسبة عبء الدين : يتم احتساب نسبة عبء الدين بحد اقصى 40% من صافي الدخل الشهري للقسط العقاري وفقا والشروط.

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سعر العائد: 3% متناقص

المصاريف والعمولات:

عمولة سداد معجل : لا يتم تطبيق عمولة سداد معجل ويتم رد فرق الدعم بناء علي التعليمات الواردة في هذا الشأن

عائد تأخير : 2% على الأقساط مستحقة الدفع