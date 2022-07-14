الخميس 14 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

5 مصابين بانقلاب سيارة ملاكى فى طريق أسيوط الغربى

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي
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أصيب 5 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة- أسيوط الغربي، في اتجاه القاهرة، بعد كمين الروس، أمام قرية الريف العربي، اليوم، ونقلوا إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق القاهرة- أسيوط الغربي، في اتجاه القاهرة، بعد كمين الروس الأمني، وانتقلت الشرطة ونحو 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبينت إصابة 5 مواطنين، نقلتهم الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

حادث انقلاب سيارة طريق القاهرة أسيوط

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