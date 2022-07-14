إحالة تاجر مخدرات بالسلام لمحكمة الجنايات بتهمة حيازة الحشيش

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الخميس، إحالة تاجر مخدرات لمحكمة الجنايات؛ لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وكان قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، قد اشتبه في أحد الأشخاص خلال سيره حاملًا حقيبة، وحال رؤيته لقوات الأمن لاذ بالفرار، وعلى الفور لاحقته القوات وتم ضبطه.

وبالكشف الجنائي عنه تبين أن له معلومات جنائية، ويحمل حقيبة بداخلها كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلوجرامًا - مبلغ مالي - هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه غير المشروع، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.