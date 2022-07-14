مصرع سيدة وإصابة 5 في حادثي تصادم ببني سويف

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 5 آخرين في حادثي سير بمحافظة بني سويف اليوم، الخميس، نقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين أمام قرية بني حدير بمركز الواسطي، والذي وجَّه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزي، كلًا من: (نانسي ع) - 12 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق اليمنى، و(رامي س) - 30 سنة، مصابًا بكدمات في الظهر وسحجات متفرقة بالجسم، وتم إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة لهما، للوقوف على مدى إصابتهما.

كما استقبلت مشرحة مستشفى الواسطى، جثة سيدة شابة تُدعى (دميانة ي) - 25 سنة، وتم تحرير محضر بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي الحادث الثاني أُصيب 3 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث انقلاب دراجة بخارية، بالقرب من عزبة ماركو التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية، بالقرب من عزبة ماركو، دائرة مركز الفشن، واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي المصابين في الحادث وهم: ياسر صلاح معوض 20 عامًا، هاني رمضان عبدربه، 20 عامًا، محمد بكري فكري، 42 عامًا، جميعهم مقيمون عزبة ماركو التابعة لمركز الفشن.