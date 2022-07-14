الخميس 14 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

3 مصابين بحادث تصادم فى حوش عيسى

ارشيفية
ارشيفية
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أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم توك توك بآخر بمركز حوش عيسى بالبحيرة. 

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين استقبال مستشفى حوشى عيسى المركزى 3 مصابين فى حادث تصادم توك توك بآخر أمام مصنع الجوهرة.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وهم: "خميس.ح" 18 سنة، و"محمود.ف" 15 سنة و"شادى.ع" 18 سنة.

وجارٍ عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة. 

حادث تصادم حوش عيسى البحيرة أمن البحيرة

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وائل لطفي

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