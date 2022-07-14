3 مصابين بحادث تصادم فى حوش عيسى

أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم توك توك بآخر بمركز حوش عيسى بالبحيرة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين استقبال مستشفى حوشى عيسى المركزى 3 مصابين فى حادث تصادم توك توك بآخر أمام مصنع الجوهرة.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وهم: "خميس.ح" 18 سنة، و"محمود.ف" 15 سنة و"شادى.ع" 18 سنة.

وجارٍ عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.