الخميس 14 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل بتهمة قتل جاره بسبب خلافات قديمة بالطالبية

حبس عاطل
حبس عاطل
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل جاره بمنطقة الطالبية بسبب خلافات سابقة بينهما. 

وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد سبب الوفاة وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من التشريح. 

كان تمكن رجال المباحث بالجيزة من القبض على عاطل قتل جاره في منطقة الطالبية، بسبب خلافات سابقة بينهما، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالى بوقوع مشاجرة ومتوفى بشارع الجامع بمنطقة الطالبية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين مصرع "ناصر م" بعد إصابته بطعنة نافذة وتوفى في الحال بعد تعدى عاطل عليه بسلاح أبيض.

وكشفت التحريات، عن وقوع مشاجرة بين المجني عليه وعاطل يدعي "مؤمن. أ" بسبب خلافات سابقة بينهما تعدي خلالها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض محدثًا إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وإحالته للنيابة العامة التى أصدرت قرارًا بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بتشريح جثة المجنى عليه، وطلبت تقرير الصفة التشريحية حول الواقعة.

جنوب الجيزة منطقة الطالبية الطب الشرعي

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