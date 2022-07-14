الخميس 14 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القبض على قاتلة الصيدلى المصرى بالسعودية

الصيدلي المصري
الصيدلي المصري
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أعلن جهاز الأمن العام السعودي، الخميس، عن توقيف "امرأة" لم يذكر اسمها بسبب "إطلاقها النار" على شخص، دون ذكر اسمه.

وقال الأمن العام في منشور على "تويتر" إن "شرطة منطقة الجوف تقبض على امرأة لإطلاقها النار على شخص".

وأضاف: "قبضت شرطة منطقة الجوف على امرأة لإطلاقها النار على شخص، توفي لاحقا متأثرا بإصابته، وجرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، وإحالتها إلى النيابة العامة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وشهدت مدينة سكاكا السعودية التي تقع في منطقة الجوف حادثة إطلاق نار راح ضحيتها صيدلي مصري على يد مواطنة سعودية.

وكانت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في مصر نبيلة مكرم أكدت، في بيان رسمي، متابعة الإجراءات القانونية للقضية وإجراءات نقل الجثمان، مشيرة إلى تواصلها مع أسرة الصيدلي المغدور، وقدمت لها العزاء.


وذكرت وزارة الهجرة المصرية، في بيان، أن "أحمد حاتم ماضي، كان يعمل في صيدلية بمنطقة سكاكا بالمملكة العربية السعودية، وتوفي عقب إطلاق رصاص عليه بالصيدلية التي يعمل بها".

وأكدت الوزيرة، في بيانها، ثقتها في الإجراءات القانونية بالسعودية، كما طمأنت أسرة الصيدلي القتيل على اتخاذ كل الإجراءات لضمان سرعة عودة الجثمان إلى الوطن“، مشيرة إلى أنه ”سيتم التكفل بتجهيز ونقل الجثمان بأسرع وقت فور انتهاء الإجراءات القانونية“.

وأكدت مكرم، خلال اتصال هاتفي بالأسرة، أن ”الشاب المصري قتل أثناء ممارسة عمله، وأن السفارة المصرية تحركت على الفور، وتقوم بدور كبير لتسريع إجراءات عودة الجثمان، ومتابعة سير التحقيقات“.

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