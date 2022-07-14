مأساة ريان تتكرر.. سقوط طفلة فى «بيارة» صرف صحى بالمحلة

شهدت منطقة عزبة أبودراع بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية واقعة مأساوية من سقوط طفلة في “بيارة” صرف صحي أمام أبواب حديقة الأمل حال سيرها برفقة والدتها، والتي تصرف على ترعة مخصصة للصرف الصحفي، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري للانتشال جثمانها.

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بسقوط طفلة تدعى رقية أحمد شتا، مقيمة بمنطقة أبودراع داخل “بيارة” للصرف المغطى والمتصل بمياه بحر شبين بدائرة القسم.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري للانتشال جثمان الطفلة الضحية.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتذكر أهل منطقة عزبة أبودراع الطفل المغربي ريان الذي سقط في البئر وظل الجميع يبحث عنه حتى تم إخراجه جثة هامدة، مثل الطفلة رقية التي تنتشل قوات الإنقاذ النهري جثتها الآن.