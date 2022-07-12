الثلاثاء 12 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

امرأة و3 رجال.. تجديد حبس تشكيل عصابى سرق توك توك بالسلام

حبس
حبس
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس تشكيل عصابي 15 يومًا على ذمة التحقيقات باستدراج سائق مركبة توك توك وسرقته بالإكراه.

كان قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، أثناء مرور قوة أمنية بدائرة القسم تبلغ للقوة من سائق "توك توك" بأنه أثناء سيره بالمركبة التى يعمل عليها كسائق استوقفته إحدى السيدات وطلبت منه توصيلها للمنطقة محل البلاغ ولدى وصولهما فوجئ بعدد 3 أشخاص قام أحدهما بتهديده باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته واستولوا منه على "التوك توك"، ولاذوا بالفرار.

بتتبع خط سير هروب المتهمين تم ضبطهم أثناء استقلالهم مركبة التوك توك المستولى عليها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

قاضي المعارضات جنح السلام تجديد حبس

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وائل لطفي

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