مصرع طفل صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى البحيرة

لقي طفل مصرعه قبل قليل متأثرا بإصابته صدمته سيارة ملاكي أثناء عبوره الطريق بإحدى قرى النوبارية بالبحيرة.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى غرب النوبارية وجار تحرير محضر بالواقعة.

تلقى مأمور قسم غرب النوبارية بلاغا من المستشفى العام بوصول عبد العزيز حمادة السخاوى ٨ سنوات ومقيم قرية عبد الرقيب دائرة قسم غرب النوبارية ادعاء حادث سيارة.

بالانتقال والفحص تبين لمأمور قسم غرب النوبارية أنه بسؤال أهلية المجنى عليه قرروا اصطدام سيارة به أثناء عبوره الطريق مما تسبب في وفاتة فى الحال، تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.