موقع التنسيق الإلكتروني.. رابط التقديم للصف الأول الثانوى 2022

بدأ الطلاب الحاصلون على الشهادة الإعدادية، البحث عن رابط التقديم للصف الأول الثانوى 2022، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم للمدارس في شهر يوليو الجاري، والتي تستمر حتى منتصف شهر أغسطس المقبل.

وحددت مديريات التربية والتعليم في المحافظات المختلفة تنسيق دخول مدارس الثانوي العام بناءً على عدد درجات الطلاب وكثافة الفصول التي تحددها وزارة التربية والتعليم، وبعد انتهاء التقديم للصف الاول الثانوي الكترونيًا سيتم تسكين الطلاب على المدارس وفق الدرجات الحاصلين عليها في الشهادة الإعدادية.

رابط التقديم للصف الأول الثانوى 2022

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط التقديم للصف الأول الثانوى 2022، ويمكن للطلاب التقديم للصف الأول الثانوي باتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على موقع التنسيق الرسمي من هنــا.

ثانيًا: تسجيل الدخول من خلال البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاص بالطالب، أو التسجيل الدخول على حسابه الشخصي للطالب.

ثالثًا: بعدها يتم اختيار أيقونة الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

رابعًا: قم بالضغط على المزيد للاطلاع على شروط وإرشادات تسجيل التقديم للصف الأول الثانوية، ومشاهدة خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة.

خامسًا: يقوم الطالب بعدها بالضغط على أيقونة استيفاء الرغبات، والمدارس القريبة من المحيط السكني.

سادسًا: اختيار نوع التعليم الثانوي وفقا لمجموع الطالب.

سابعًا: بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات يجب الضغط على أيقونة مراجعة الرغبات.

ثامنًا: في النهاية يجب الضغط على حفظ الرغبات.

تاسعًا: إذا كنت متأكد من الرغبات وهي النهائية، يتم الضغط على إرسال الاستمارة.



الأوراق المطلوبة لتقديم أولى ثانوي 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة التقديم للصف الأول الثانوي، وهي أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية و3 صور منها، وأصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر و3 صور منها، وإيصال دفع المصروفات المدرسية وصورتين منه، وصورة بطاقة ولي الأمر، وعدد 5 صور شخصية حديثة للطالب المتقدم مكتوب عليه اسمه، وشهادة صحية للطالب تثبت خلوه من الأمراض المعدية، وأيضًا ملف ورقي للتقديم.

وبعد تجهيز الطلاب وتقديم الصف الأول الثانوي الأوراق المطلوبة وإعلان قبول الطلاب بالمدارس يتم تجهيز ملف ورقي وتقديمه للمدارس لتأكيد تسجيل الطلاب في المدرسة.