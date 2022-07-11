الإثنين 11 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موقع التنسيق الإلكتروني.. رابط التقديم للصف الأول الثانوى 2022

الصف الأول الثانوى
الصف الأول الثانوى
ads

بدأ الطلاب الحاصلون على الشهادة الإعدادية، البحث عن رابط التقديم للصف الأول الثانوى 2022، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم للمدارس في  شهر يوليو الجاري، والتي تستمر حتى منتصف شهر أغسطس المقبل.

وحددت مديريات التربية والتعليم في المحافظات المختلفة تنسيق دخول مدارس الثانوي العام  بناءً على عدد درجات الطلاب وكثافة الفصول التي تحددها وزارة التربية والتعليم، وبعد انتهاء التقديم للصف الاول الثانوي الكترونيًا سيتم تسكين الطلاب على المدارس وفق الدرجات الحاصلين عليها في الشهادة الإعدادية.

رابط التقديم للصف الأول الثانوى 2022

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط التقديم للصف الأول الثانوى 2022، ويمكن للطلاب التقديم للصف الأول الثانوي باتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على موقع التنسيق الرسمي من هنــا.

ثانيًا: تسجيل الدخول من خلال البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاص بالطالب، أو التسجيل الدخول على حسابه الشخصي للطالب.

ثالثًا: بعدها يتم اختيار أيقونة الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

رابعًا: قم بالضغط على المزيد للاطلاع على شروط وإرشادات تسجيل التقديم للصف الأول الثانوية، ومشاهدة خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة.

خامسًا: يقوم الطالب بعدها بالضغط على أيقونة استيفاء الرغبات، والمدارس القريبة من المحيط السكني.

سادسًا: اختيار نوع التعليم الثانوي وفقا لمجموع الطالب.

سابعًا: بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات يجب الضغط على أيقونة مراجعة الرغبات.

ثامنًا: في النهاية يجب الضغط على حفظ الرغبات.

تاسعًا: إذا كنت متأكد من الرغبات وهي النهائية، يتم الضغط على إرسال الاستمارة.

txt

الخطوات الكاملة من موقع وزارة التربية والتعليم.. رابط تقديم أولى ثانوي 2022

txt

لينك نتيجة قبول رياض الأطفال 2022 للمدارس الحكومية والتجريبية


الأوراق المطلوبة لتقديم أولى ثانوي 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة التقديم للصف الأول الثانوي، وهي أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية و3 صور منها، وأصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر و3 صور منها، وإيصال دفع المصروفات المدرسية وصورتين منه، وصورة بطاقة ولي الأمر، وعدد 5 صور شخصية حديثة للطالب المتقدم مكتوب عليه اسمه، وشهادة صحية للطالب تثبت خلوه من الأمراض المعدية، وأيضًا ملف ورقي للتقديم.

وبعد تجهيز الطلاب وتقديم الصف الأول الثانوي الأوراق المطلوبة وإعلان قبول الطلاب بالمدارس يتم تجهيز ملف ورقي وتقديمه للمدارس لتأكيد تسجيل الطلاب في المدرسة.

توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري والكليات المتاحة

التقديم للصف الأول الثانوي وزارة التربية والتعليم مدارس الثانوي العام رابط التقديم للصف الأول الثانوى 2022 الأوراق المطلوبة لتقديم أولى ثانوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

متى تنتهى تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2022؟.. والصيغة الصحيحة للتكبير

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2022.. كيرة والجن يتصدر المشهد

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2022 في اليوم الأول

أسعار تذاكر السينما فى وسط البلد 2022

الثالثة يا مو.. صلاح ينافس محرز وحكيمى فى جائزة الأفضل إفريقيًا

«هيعتذر لايف».. أسرة نيرة أشرف تتراجع عن بلاغ يهدد شقيقتها بالقتل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الأنصارية» التى قادت إلى «قانون الخلع»

منى رجب

الدين ليس مظهرًا وتسلطًا.. بل هو دعوة لمكارم الأخلاق

ماجد حبته

هل كفر العرب بالديمقراطية؟!

بسنت حسن

كسر التابو

القس. رفعت فكرى

الدين والمواطنة

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. مرشد التمكين

د.كريمة الحفناوى

والد الأمة بوليفار الخالد

محمود أبودومة يكتب: مشاهدات المسرح فى لندن

صور

إقبال كبير على حديقة الحيوان فى ثالث أيام عيد الأضحى

العيد فرحة.. المدبح الآلي بالبساتين

القناطر الخيرية: العيد فرحة

محطة تل أبيب

المزيد

غُرف عمليات وسيارات "الوحش".. كيف تستعد إسرائيل أمنياً لاستقبال "بايدن"؟

رسائل حزب الله من هجوم "كاريش" والموقف الإسرائيلي.. هل تغيرت قواعد اللعب؟

تحالف سياسى جديد يخوض الانتخابات الإسرائيلية المقبلة