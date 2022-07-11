توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري والكليات المتاحة

تنسيق الدبلومات الفنية “2022 -2023” نظام 3 سنوات تجاري، من الموضوعات التي يهتم بها شريحة كبير من الطلاب الناجحين في الدبلومات التجارية خاصة بعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منذ عدة أيام.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري

ويتصدر البحث عن تنسيق الدبلومات الفنية “2022 -2023” نظام 3 سنوات تجاري محرك البحث "جوجل"، حيث يهتم خريجو الدبلوم بإكمال تعليمهم والالتحاق بكليات ومعاهد في مختلف المحافظات.

وفي إطار الخدمات التي يقدمها الدستور للطلاب والقراء يقدم في السطور التالية، التنسيق المتوقع بعد معرفة الطلاب والطالبات لنتيجة الدبلوم الفني، عقب اعتمادها رسميًا، لتيسير الاختيار على الطلاب.

توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري

وهي لم تصدر رسميًا بعد ومن المفترض أن تعلنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع وزارة التعليم العالي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، ويوضح الكثير من الخبراء أن تنسيق الدبلومات الفنية “2022 -2023” نظام 3 سنوات تجاري، ثابتًا في العام الدراسي الجديد، أو قد ينخفض بنسبة 0.5%، على حد أقصى.

انخفاض تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري عن العام الماضي

وذلك بسبب الربط بين نتيجة العام الحالي و الماضي، فمن خلال مؤشرات التالية لتنسيق الدبلومات الفنية “2022 -2023” نظام 3 سنوات تجاري، وخفض من 0.5% إلى 1% لتكون تلك توقعات التنسيق في العام الجديد.

وفيما يلي المؤشرات محسوبة لمجموع الطالب بلنسبة المئوية ، وتأتي في الترتيب من الأعلى إلى الأدنى.

معهد فني صحي المنصورة 97.93%.

معهد فني صحي طنطا 97.41%.

معهد فني صحي الزقازيق 97.06%.

معهد فني صحي الإسكندرية 96.90%.

فنى صحي جنوب الوادي 96.89%.

معهد فني صحي الإسماعيلية 96.72%.

معهد فني صحي بني سويف 96.55%.

معهد فني صحي سوهاج 96.38%.

تجارة أسوان 96.28%.

تجارة كفر الشيخ 96.03%.

تربية طنطا 95.94%.

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 95.86%.

توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 -2023 نظام 3 سنوات تجاري في كل المحافظات