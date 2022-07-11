سائق يصيب نجل عمومته بطلق خرطوش فى سوهاج

أصيب عامل في منتصف الأربعينات من العُمر، بطلق خرطوش، على يد نجل عمومته، بأحد مقاهي مركز جهينة غربي محافظة سوهاج؛ بسبب المزاح بينهما.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام، مفادها وصول المدعو «محمد. ا. ا. ع»، 45 عامًا، عامل، مُصاب برش خرطوش بالظهر، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وبالانتقال والفحص وبسؤال شقيقه المدعو «أحمد. ا. ا. ع»، 25 عامًا، عامل، اتهم نجل عمومته المدعو «إبراهيم. ا. م»، 33 عامًا، سائق، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته؛ وهو ما نتج عنه إصابته بسبب المزاح أثناء جلوسهما على أحد المقاهي بمركز جهينة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بالواقعة، وبمواجهته اعترف بما تقدم على النحو المشار إليه.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.