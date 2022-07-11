الإثنين 11 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عامل يعترف بسرقة مبالغ مالية من خزنة محل عمله بالمنوفية

متهم
متهم
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أدلى عامل بأحد محال قطع غيار السيارات بشبين الكوم بالمنوفية باعترافات تفصيلية حول قيامه بالسطو على مبلغ مالي من خزينة المحل بدعوى مروره بضائقة مالية شديدة، حيث اكتشف صاحب المحل اختفاء مبلغ مالي من خزينة المحل في ظروف غامضة.

 كان عامل بمحل قطع غيار - مقيم بمدينة شبين الكوم - قد تسلل ليلاً للمحل والذي يعمل به نهارًا وانتهز فرصة عدم تواجد أحد وقام بالعبث بالخزنة مستخدمًا آلة حادة وقام بسرقة مبلغ مالي ولاذ بالفرار.

وفي محضر الواقعة وجه المجني عليه أصابع الاتهام بصورة مباشرة للعامل الهارب وبتكثيف تحريات رجال المباحث وتتبع خط سير المتهم تم ضبطه واعترف بارتكاب جريمته لمروره بضائقة مالية.

قطع غيار السيارات شبين الكوم

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