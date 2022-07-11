الإثنين 11 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بجهينة سوهاج

جريدة الدستور
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شهد الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة، انقلاب سيارة تاكسي على الطريق بعد الصينية عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، نتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم جميعا للمستشفى العام للعلاج، وتم رفع أثار الحادث، وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من قوات تأمين الطرق يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز شرطة جهينة، ووجود مصابين وتم نقلهم للمستشفى العام للعلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات بإنقلاب سيارة تاكسى على الطريق الصحراوى الغربى عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة يوسف. ع. ع 52 سنة يقيم بالقاهرة باشتباه خلع بالكتف الأيسر، وسحجات متفرقة بالجسم، وإصابة صباح. ا. أ 47 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وفاطمة الزهراء. ي. ع 14 سنة مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وسمر. ي. ع 11 سنة مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم الدفع بقوات إدارة المرور وقوات تأمين الطرق، وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق ونقل المصابين للمستشفى العام للعلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

الطريق الصحراوي مركز جهينة انقلاب سيارة

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