ناجي الشهابي: سنركز على قانون الإدارة المحلية ودعم الصناعة بالحوار الوطني

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن الحزب سيركز خلال جلسات الحوار الوطني، على الملف السياسي، منها مستقبل الحياة الحزبية فى مصر، وإصدار قانون الإدارة المحلية باعتباره من أهم القوانين المكملة للدستور، وإجراء انتخابات المجالس المحلية لتقوم بدورها فى رفع المعاناة عن المواطن.

وأشار الشهابي إلى أهمية طرح المحور الاقتصادى، والذي يجب أن يتضمن عدة مقترحات أهمها فتح نقاش حول خطة دعم الصناعة الوطنية وتطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع إعداد إجراءات اقتصادية جديدة لتحفيز الاستثمار ورفع معدلات الأداء الاقتصادي، وبعدها يأتي المحور الاجتماعي، ويتضمن كيفية مواجهة الغلاء والاحتكار والسيطرة على الأسواق وتحفيز المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص.

ولفت إلى أن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني تأتي من منطلق حس الرئيس بأن الوقت قد حان للاستماع للناس والالتقاء بالأحزاب بعدما أتت اللحظة المناسبة، وأعلن الرئيس عن بدء حوار شامل على الساحة السياسية، وفاجأ الجميع بدعوته، دون إقصاء لأحد، مؤكدًا ضرورة الاستماع للرأى والرأى الآخر، مع إعلاء المصلحة العليا للوطن.