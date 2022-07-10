الأحد 10 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلافات الجيرة وراء مصرع تاجر مواشي في سوهاج

جثة
جثة
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لقي تاجر ماشية يبلغ من العمر 30 سنة مصرعه،  إثر إصابته بطلق نارى بالصدر عقب قيام سائق بإطلاق النار عليه من سلاح نارى كان بحوزته بسبب خلافات الجيرة بأرضهما الزراعية بدائرة مركز سوهاج.  

البداية بتلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج   بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بوفاة تاجر ماشية متأثرا بإصابته بطلق نارى بالصدر وتم نقل الجثة لمستشفى سوهاج الجامعى تحت تصرف النيابة العامة.

 تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج بوصول “محمد. ع”،  تاجر مواشى ويقيم دائرة المركز إلى مستشفى سوهاج الجامعى  "جثة هامدة" نتيجة إصابته طلق نارى بالصدر".

وباستجواب  شقيق المجني عليه  تاجر مواشى ويقيم بذات الناحية اتهم "حمادة ح" سائق، ويقيم بذات الناحية بالتعدي على شقيقه، وإطلاق عيار من سلاح نارى كان بحوزته مما أدى لوفاته بسبب خلافات الجيرة بأرضهما الزراعية.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم  ضبط المتهم والسلاح المستخدم عبارة عن بندقية آلية وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تاجر ماشية طلق ناري سلاح نارى مركز سوهاج اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير امن سوهاج

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وائل لطفي

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