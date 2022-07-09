السبت 09 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب إثر انقلاب سيارته بترعة بحر سيف فى المنوفية

اسعاف
اسعاف
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لقي شاب مصرعه مساء اليوم السبت، إثر انقلاب سيارته في ترعة بحر سيف بمحافظة المنوفية، ونقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمصرع شاب إثر سقوطه بسيارته في بحر سيف بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن الشاب المتوفي يدعي "ك.ب" ومقيم بصفط جدام التابعة لمركز تلا، حيث سقط بسيارته في بحر سيف.

ونجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى تلا المركزي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حادث مرورى اليوم السبت محافظة المنوفية النيابة العامة أمن المنوفية مركز شرطة مصرع شاب

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