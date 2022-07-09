السبت 09 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أفضل وأرخص أماكن الخروج فى القاهرة بالعيد الكبير 2022

أماكن للخروج
أماكن للخروج
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أفضل وأرخص أماكن للخروج في القاهرة بالعيد الكبير من الكلمات التي تصدرت جوجل في الساعات الأولى من أول أيام عيد الأضحى المبارك 1443/2022.

ويستعرض “الدستور” من خلال هذا التقرير أهم الأماكن التي يفضلها المصريون للتنزه في المناسبات وأسعار تذاكر الدخول.

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أفضل وأرخص أماكن للخروج في القاهرة بالعيد الكبير 

يبحث الكثيرون من أولياء الأمور والأصدقاء عن أماكن للتنزه خلال أيام العيد، ويمكن للكبار والصغار الاستمتاع بقضاء أوقاتهم بها لذلك نرصد هذه الأماكن:-

1 - جزيرة المعادي، أحد أماكن التنزه التي تحصد نسب زوار عالية يوميا، فضلا عن الأعياد والمناسبات والإجازات الرسمية، حيث توجد بها حمامات سباحة، ألعاب مائية، مطاعم، ألعاب للأطفال، وأنواع نادرة من الزهور والنباتات، ومسرح وهذا ما يجعلها من الأماكن المفضلة لدى الكثير من الأسر المصرية.

2- حديقة الأزهر وحديقة الأسرة وحديقة الحيوانات والمتنزهات العامة يمكن لكافة الأسر المصرية قضاء أوقات سعيدة فيها لتوافر وجود أماكن للركض واللعب للكبار والصغار.

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3 - مركز البولينج الدولي يقضي فيه الكبار والصغار أوقاتهم فيه نظرا لوجود عدة ألعاب على رأسها البولينج والبلياردو والهوكي الهوائي والبلاستيشن وتنس الطاولة.

4 - دريم بارك والتي تعد من أكبر مدن الملاهي في الشرق الأوسط ويستمتع الكبار والصغار والأسر المصرية بالملاهي وركوب الألعاب الخطيرة والتي تتميز بالمتعة والضحك.

5 - السينمات والكافيهات يفضل بعض الأصدقاء والأسر المصرية دخول دور العرض والاستمتاع بمشاهدة أفلام العيد.

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أسعار تذاكر دخول أماكن الخروج المتميزة في مصر 

تطالع كافة الأسر المصرية أفضل وأرخص أماكن للخروج في القاهرة بالعيد الكبير نرصد أسعار الدخول فيما يلي:-

  • تتراوح أسعار التذاكر في جزيرة المعادي من 25 - 45 جنيها للفرد.
  • تتراوح أسعار دخول حديقة الأزهر وحديقة الأسرة وحديقة الحيوانات والمتنزهات العامة من 20-70 جنيها للفرد.
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  • وصلت أسعار الدخول إلى مركز البولينج الدولي 20 جنيها للفرد بخلاف أسعار الألعاب في الدخل.
  • وصلت أسعار دخول  دريم بارك إلى 150 جنيها للفرد، بالإضافة إلى أسعار بعض الألعاب تتراوح أسعارها من 20-40 جنيها.
  • وصلت أسعار تذاكر السينمات من 45 - 200 جنيه للفرد.

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